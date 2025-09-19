Napoli: studentessa spagnola di 20 anni morta dopo essere stata travolta sule strisce pedonali da un Suv

20 anni lei, 18 lui, La ragazza a perso la vita dopo essere stata travolta da un suv guidato dal giovanissimo. La studentessa spagnola, in Italia per il programma Erasmusl, è stata investita a Napoli nel centrale corso Umberto I, alle due di notte Il ragazzo era a bordo di un Suv Range Rover. Secondo la prima ricostruzione la ragazza si trovava sulle strisce pedonali, nell’attraversare la strada. Subito soccorsa, è morta all'arrivo all'Ospedale del Mare per le gravi ferite riportate.

Ora la posizione del 18enne è al vaglio degli inquirenti: sequestrata l'auto, gli è stata ritirata la patente ed è stato sottoposto a tutti gli accertamenti tossicologici per chiarire se abbia fatto uso di sostanze stupefacenti o alcool. È indagato per omicidio stradale.



