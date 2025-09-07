Nella notte su Kiev massiccio attacco russo, colpita anche la sede del governo ucraino

Nella notte su Kiev massiccio attacco russo, colpita anche la sede del governo ucraino

Nella notte su Kiev massiccio attacco russo, colpita anche la sede del governo ucraino Photo Credit: Foto: Ansa/ANP/Carlo Orlandi

Redazione Web

07 settembre 2025, ore 16:00

Il bilancio dei bombardamenti, effettuati con missili e droni, è di 4 morti e decine di feriti

“Il mondo può costringere i criminali del Cremlino a fermare le uccisioni: tutto ciò che serve è la volontà politica". Così Zelensky dopo i bombardamenti russi della notte scorsa che hanno colpito in particolare Kiev. Il bilancio è di 4 morti e decine di feriti. Le forze di Mosca hanno lanciato 805 droni e 13 missili contro il territorio ucraino, hanno precisato le Forze armate. Danneggiati anche i piani alti della sede del governo.


Zelensky chiama Macron

"Oggi ho parlato con Emmanuel e abbiamo discusso del crudele attacco aereo russo di ieri sera. Quattro persone sono state uccise e più di 44 sono rimaste ferite. I nostri soccorritori e i servizi di emergenza stanno ancora affrontando le conseguenze dell'attacco in tutto il Paese. Abbiamo coordinato i nostri sforzi diplomatici, le prossime azioni e i contatti con i partner per garantire una risposta adeguata. Insieme alla Francia, stiamo preparando nuove misure per rafforzare le nostre difese". Così oggi il presidente ucraino Zelensky. In un comunicato diffuso del ministero degli Esteri questa mattina a Parigi si legge: “La Francia condanna con la massima fermezza gli attacchi che rappresentano una nuova escalation e dimostrano, se ce ne fosse ancora bisogno, che la Russia ha alcuna intenzione di pace".


La dura reazione di Ursula von der Lyen

"La scorsa notte la Russia ha lanciato uno dei più grandi attacchi con droni e missili contro l'Ucraina, prendendo di mira sia edifici governativi che abitazioni civili. Ancora una volta il Cremlino sta prendendo in giro la diplomazia, calpestando il diritto internazionale e uccidendo indiscriminatamente. L'Europa è e continuerà ad essere pienamente al fianco dell'Ucraina. Stiamo rafforzando le forze armate ucraine, creando garanzie di sicurezza durature e inasprendo le sanzioni per aumentare la pressione sulla Russia. Le uccisioni devono finire", ha scritto in un messaggio, diffuso via social, la presidente della Commissione Europea Ursula von der Lyen.


Giorgia Meloni parla della ferocia di Mosca

"La Russia sembra più interessata ad aumentare la ferocia dei suoi attacchi contro l'Ucraina che a un percorso negoziale per la conclusione delle ostilità. Nell'essere vicina al popolo ucraino, l'Italia, assieme ai partner occidentali, continuerà a fare la sua parte perché le ragioni di una pace giusta e duratura possano prevalere su quelle dell'aggressione indiscriminata".  Queste le parole con cui, in una nota, la premier Giorgia Meloni ha commentato i bombardamenti russi.


Argomenti

Kiev
Ursula von der Lyen
Bombardamenti
Giorgia Meloni
Ucraina
Zelensky

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Mostra del Cinema di Venezia, Leone d’Oro a Jarmusch con "Mother Father Sister Borther" trionfo del cinema famigliare tra grandi maestri e talenti

    Mostra del Cinema di Venezia, Leone d’Oro a Jarmusch con "Mother Father Sister Borther" trionfo del cinema famigliare tra grandi maestri e talenti

  • Milano rende omaggio a Giorgio Armani: oltre 6mila persone alla camera ardente tra emozione e ricordi

    Milano rende omaggio a Giorgio Armani: oltre 6mila persone alla camera ardente tra emozione e ricordi

  • Mattarella a Cernobbio: l’Europa chiave di pace e diritti, forza contro autoritarismi globali

    Mattarella a Cernobbio: l’Europa chiave di pace e diritti, forza contro autoritarismi globali

  • Ligabue a RTL 102.5: “Non vedo l’ora di replicare Campovolo e portare quell’esperienza in un contesto mozzafiato, come la Reggia di Caserta”

    Ligabue a RTL 102.5: “Non vedo l’ora di replicare Campovolo e portare quell’esperienza in un contesto mozzafiato, come la Reggia di Caserta”

  • 82. Mostra del Cinema di Venezia: Francesco De Gregori e Stefeno Pistolini presentano “Francesco De Gregori Nevergreen” a RTL 102.5

    82. Mostra del Cinema di Venezia: Francesco De Gregori e Stefeno Pistolini presentano “Francesco De Gregori Nevergreen” a RTL 102.5

  • Che cosa c’è su Gente in edicola dal 5 settembre, scoprilo qui...

    Che cosa c’è su Gente in edicola dal 5 settembre, scoprilo qui...

  • Festival: Sanremo è ancora Sanremo e resta in Rai, mancano solo gli ultimi passi, lo comunica viale Mazzini

    Festival: Sanremo è ancora Sanremo e resta in Rai, mancano solo gli ultimi passi, lo comunica viale Mazzini

  • 82. Mostra del Cinema di Venezia: Cai Shangjun presenta “The sun rises on us all” a RTL 102.5

    82. Mostra del Cinema di Venezia: Cai Shangjun presenta “The sun rises on us all” a RTL 102.5

  • 82. Mostra del Cinema di Venezia: Ildikó Enyedi, Luna Wedler e Enzo Brumm presentano “Silent Friend” a RTL 102.5

    82. Mostra del Cinema di Venezia: Ildikó Enyedi, Luna Wedler e Enzo Brumm presentano “Silent Friend” a RTL 102.5

  • 82. Mostra del Cinema di Venezia: Piero Pelù e Francesco Fei presentano “Piero Pelù. Rumore dentro” a RTL 102.5

    82. Mostra del Cinema di Venezia: Piero Pelù e Francesco Fei presentano “Piero Pelù. Rumore dentro” a RTL 102.5

Deraglia la funicolare storica di Lisbona, in Portogallo, almeno 15 vittime

Deraglia la funicolare storica di Lisbona, in Portogallo, almeno 15 vittime

Ancora da accertare le cause della tragedia. Più di venti i feriti, tra cui un'italiana che però non è in gravi condizioni

In Alaska solo Trump e Putin, verso lo scambio di territori. Il Tycoon contrariato dal rifiuto di Zelensky

In Alaska solo Trump e Putin, verso lo scambio di territori. Il Tycoon contrariato dal rifiuto di Zelensky

Zelensky frena, 'Le concessioni a Mosca non fermeranno la guerra'. L'Europa torna a confrontarsi domani, con una girandola di contatti telefonici tra i leader

Israele pronto a occupare Gaza per liberare ostaggi, ma cresce il dissenso tra militari e politici

Israele pronto a occupare Gaza per liberare ostaggi, ma cresce il dissenso tra militari e politici

Il governo Netanyahu prepara un’offensiva su Gaza dopo il fallimento dei negoziati con Hamas. Tra pressioni internazionali e divisioni interne, la situazione resta critica