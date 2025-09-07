Nella notte su Kiev massiccio attacco russo, colpita anche la sede del governo ucraino

“Il mondo può costringere i criminali del Cremlino a fermare le uccisioni: tutto ciò che serve è la volontà politica". Così Zelensky dopo i bombardamenti russi della notte scorsa che hanno colpito in particolare Kiev. Il bilancio è di 4 morti e decine di feriti. Le forze di Mosca hanno lanciato 805 droni e 13 missili contro il territorio ucraino, hanno precisato le Forze armate. Danneggiati anche i piani alti della sede del governo.





Zelensky chiama Macron

"Oggi ho parlato con Emmanuel e abbiamo discusso del crudele attacco aereo russo di ieri sera. Quattro persone sono state uccise e più di 44 sono rimaste ferite. I nostri soccorritori e i servizi di emergenza stanno ancora affrontando le conseguenze dell'attacco in tutto il Paese. Abbiamo coordinato i nostri sforzi diplomatici, le prossime azioni e i contatti con i partner per garantire una risposta adeguata. Insieme alla Francia, stiamo preparando nuove misure per rafforzare le nostre difese". Così oggi il presidente ucraino Zelensky. In un comunicato diffuso del ministero degli Esteri questa mattina a Parigi si legge: “La Francia condanna con la massima fermezza gli attacchi che rappresentano una nuova escalation e dimostrano, se ce ne fosse ancora bisogno, che la Russia ha alcuna intenzione di pace".





La dura reazione di Ursula von der Lyen

"La scorsa notte la Russia ha lanciato uno dei più grandi attacchi con droni e missili contro l'Ucraina, prendendo di mira sia edifici governativi che abitazioni civili. Ancora una volta il Cremlino sta prendendo in giro la diplomazia, calpestando il diritto internazionale e uccidendo indiscriminatamente. L'Europa è e continuerà ad essere pienamente al fianco dell'Ucraina. Stiamo rafforzando le forze armate ucraine, creando garanzie di sicurezza durature e inasprendo le sanzioni per aumentare la pressione sulla Russia. Le uccisioni devono finire", ha scritto in un messaggio, diffuso via social, la presidente della Commissione Europea Ursula von der Lyen.





Giorgia Meloni parla della ferocia di Mosca

"La Russia sembra più interessata ad aumentare la ferocia dei suoi attacchi contro l'Ucraina che a un percorso negoziale per la conclusione delle ostilità. Nell'essere vicina al popolo ucraino, l'Italia, assieme ai partner occidentali, continuerà a fare la sua parte perché le ragioni di una pace giusta e duratura possano prevalere su quelle dell'aggressione indiscriminata". Queste le parole con cui, in una nota, la premier Giorgia Meloni ha commentato i bombardamenti russi.



