Novità nel giallo ad Anguillara: indagato il marito di Federica Torzullo, scomparsa da cinque giorni

Novità nel giallo ad Anguillara: indagato il marito di Federica Torzullo, scomparsa da cinque giorni

Novità nel giallo ad Anguillara: indagato il marito di Federica Torzullo, scomparsa da cinque giorni Photo Credit: ansa/Massimo Barsoum

Redazione Web

13 gennaio 2026, ore 18:00

Donna 41enne scomparsa in provincia di Roma, aperta un’inchiesta per omicidio nei confronti del marito Claudio Carlomagno

Carlo Carlomagno, marito di Federica Torzullo, è indagato per omicidio della donna, scomparsa ad Anguillara in provincia di Roma, da cinque giorni. La donna viveva con il marito e il figlio di 10 anni nel Lazio. Nell’ultimo periodo il rapporto tra i due coniugi navigava nel buio, difatti nel paese in cui abitavano circolava la voce di una possibile separazione molto vicina. A dare l’allarme della sparizione della 41enne è stato proprio il marito 45enne della donna, figlio dell’assessore alla sicurezza di Anguillara. Il pomeriggio del 9 gennaio si è recato dai carabinieri per denunciare l’assenza della moglie. Secondo le prime ricostruzioni, Federica sarebbe uscita di casa al mattino per andare al lavoro, senza fare più ritorno. Nel pomeriggio i due sarebbero dovuti partire per il fine settimana. La procura di Civitavecchia, dopo aver sentito la testimonianza del marito, ha notato molte discrepanze tra la sua versione dei fatti e le riprese delle telecamere. Federica, infatti, non è stata ripresa lasciare la propria abitazione dalle telecamere la mattina del 9 Gennaio, come dichiarato dal marito. L’ultima inquadratura perfino alle 23:00 del giovedì precedente. In seguito alle analisi degli inquirenti, i carabinieri hanno aperto un fascicolo contro il marito per omicidio, disponendo anche il sequestro dell’automobile di famiglia e del cellulare dell’uomo. Inoltre nelle ultime ore un impianto di trattamento e recupero rifiuti inerti da costruzioni e demolizioni ad Anguillara è stato sequestrato dai carabinieri di Civitavecchia, poiché frequentato da Claudio Carlomagno. Per aver un quadro più completo della situazione, i militari hanno dichiarato il sequestro dell’abitazione dei coniugi, nella zona di Campo Marinaro, scavando con la ruspa e allargando la ricerca anche sul lago di Bracciano.


L’intervento del sindaco di Anguillara e le ricerche della donna

Angelo Pizzigallo, sindaco di Anguillara Sabazia, facendo riferimento alla scomparsa della 41enne, sottolinea la sua vicinanza alla comunità: «Conosco entrambi, sia Federica che il marito, hanno un figlio di 10 anni. Qui siamo tutti preoccupati, dispiaciuti. Proprio per questo sottolineo che qualsiasi racconto sulla vicenda può essere utile o provocare confusioni o distrazioni alle indagini in corso». L’associazione Penelope Lazio, che si occupa di persone scomparse, ha diffuso un volantino con le caratteristiche della donna lanciando così un appello alla popolazione, specificando di contattare il 112 nel caso in cui qualcuno la riconosca. Per ora non c’è nessuna traccia di Federica, ma con l’aiuto del nucleo investigativo di Ostia proseguiranno le ricerche tra rilievi tecnici e verifiche, analizzando anche i boschi di Anguillara in modo da non lasciare nessuna pista in bilico.

Argomenti

anguillara
donna scomparsa
federica torzullo
roma

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • La preside e la bidella ex pendolare, una vicenda che avrà la conclusione in tribunale per stalking

    La preside e la bidella ex pendolare, una vicenda che avrà la conclusione in tribunale per stalking

  • Fausto Lama a RTL 102.5: “Volevo chiudere il mio percorso precedente e volevo raccontarlo con una canzone. Ora la musica è centrale per me e questa è la cosa che mi rende più felice”

    Fausto Lama a RTL 102.5: “Volevo chiudere il mio percorso precedente e volevo raccontarlo con una canzone. Ora la musica è centrale per me e questa è la cosa che mi rende più felice”

  • Scontro Trump-Powell: indagine penale sulla Fed scuote mercati e mette a rischio l’indipendenza monetaria Usa

    Scontro Trump-Powell: indagine penale sulla Fed scuote mercati e mette a rischio l’indipendenza monetaria Usa

  • Il Buen Camino di Checco Zalone prosegue, il primato degli incassi di sempre è ormai a pochi passi

    Il Buen Camino di Checco Zalone prosegue, il primato degli incassi di sempre è ormai a pochi passi

  • Antonio Tajani a RTL 102.5: “Grati a Rodriguez, ora lavoriamo per liberare gli altri”

    Antonio Tajani a RTL 102.5: “Grati a Rodriguez, ora lavoriamo per liberare gli altri”

  • Trent’anni fa la nascita del Tamagotchi, l’evoluzione di un’icona pop

    Trent’anni fa la nascita del Tamagotchi, l’evoluzione di un’icona pop

  • Serie A, pari tra Inter e Napoli. Frena il Milan, vincono Lazio e Parma

    Serie A, pari tra Inter e Napoli. Frena il Milan, vincono Lazio e Parma

  • Andrea Sempio intervistato a Verissimo su Canale 5

    Andrea Sempio intervistato a Verissimo su Canale 5

  • La Gran Bretagna tratta con gli alleati europei per l’invio di una forza militare in Groenlandia

    La Gran Bretagna tratta con gli alleati europei per l’invio di una forza militare in Groenlandia

  • Serie A, Como-Bologna 1-1, Udinese-Pisa 2-2, Roma-Sassuolo 2-0, Atalanta-Torino 2-0

    Serie A, Como-Bologna 1-1, Udinese-Pisa 2-2, Roma-Sassuolo 2-0, Atalanta-Torino 2-0

Terrorismo, ad Hamas finanziamenti dall'Italia per sette milioni di euro. Nove gli arrestati

Terrorismo, ad Hamas finanziamenti dall'Italia per sette milioni di euro. Nove gli arrestati

È quanto ricostruito da un'indagine della Procura Antiterrorismo e della Digos di Genova. I soldi sarebbero arrivati tramite tre società di beneficenza. Tra i fermati, Mohammad Hannoun

Campobasso. Mamma e figlia di 15 anni morte in ospedale. Si sospetta l'intossicazione alimentare

Campobasso. Mamma e figlia di 15 anni morte in ospedale. Si sospetta l'intossicazione alimentare

La procura di Campobasso ha disposto l'autopsia, trasferiti allo Spallanzani di Roma il padre della 15enne e la figlia maggiore, che però non ha mai accusato problemi

La preside e la bidella ex pendolare, una vicenda che avrà la conclusione in tribunale per stalking

La preside e la bidella ex pendolare, una vicenda che avrà la conclusione in tribunale per stalking

Giuseppina Giugliano ha violato le restrizioni disposte dai giudici, dopo che aveva tempestato di email e messaggi la preside Canfora,nota per il suo impegno anti - evasione scolastica