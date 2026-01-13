Novità nel giallo ad Anguillara: indagato il marito di Federica Torzullo, scomparsa da cinque giorni

Carlo Carlomagno, marito di Federica Torzullo, è indagato per omicidio della donna, scomparsa ad Anguillara in provincia di Roma, da cinque giorni. La donna viveva con il marito e il figlio di 10 anni nel Lazio. Nell’ultimo periodo il rapporto tra i due coniugi navigava nel buio, difatti nel paese in cui abitavano circolava la voce di una possibile separazione molto vicina. A dare l’allarme della sparizione della 41enne è stato proprio il marito 45enne della donna, figlio dell’assessore alla sicurezza di Anguillara. Il pomeriggio del 9 gennaio si è recato dai carabinieri per denunciare l’assenza della moglie. Secondo le prime ricostruzioni, Federica sarebbe uscita di casa al mattino per andare al lavoro, senza fare più ritorno. Nel pomeriggio i due sarebbero dovuti partire per il fine settimana. La procura di Civitavecchia, dopo aver sentito la testimonianza del marito, ha notato molte discrepanze tra la sua versione dei fatti e le riprese delle telecamere. Federica, infatti, non è stata ripresa lasciare la propria abitazione dalle telecamere la mattina del 9 Gennaio, come dichiarato dal marito. L’ultima inquadratura perfino alle 23:00 del giovedì precedente. In seguito alle analisi degli inquirenti, i carabinieri hanno aperto un fascicolo contro il marito per omicidio, disponendo anche il sequestro dell’automobile di famiglia e del cellulare dell’uomo. Inoltre nelle ultime ore un impianto di trattamento e recupero rifiuti inerti da costruzioni e demolizioni ad Anguillara è stato sequestrato dai carabinieri di Civitavecchia, poiché frequentato da Claudio Carlomagno. Per aver un quadro più completo della situazione, i militari hanno dichiarato il sequestro dell’abitazione dei coniugi, nella zona di Campo Marinaro, scavando con la ruspa e allargando la ricerca anche sul lago di Bracciano.





L’intervento del sindaco di Anguillara e le ricerche della donna

Angelo Pizzigallo, sindaco di Anguillara Sabazia, facendo riferimento alla scomparsa della 41enne, sottolinea la sua vicinanza alla comunità: «Conosco entrambi, sia Federica che il marito, hanno un figlio di 10 anni. Qui siamo tutti preoccupati, dispiaciuti. Proprio per questo sottolineo che qualsiasi racconto sulla vicenda può essere utile o provocare confusioni o distrazioni alle indagini in corso». L’associazione Penelope Lazio, che si occupa di persone scomparse, ha diffuso un volantino con le caratteristiche della donna lanciando così un appello alla popolazione, specificando di contattare il 112 nel caso in cui qualcuno la riconosca. Per ora non c’è nessuna traccia di Federica, ma con l’aiuto del nucleo investigativo di Ostia proseguiranno le ricerche tra rilievi tecnici e verifiche, analizzando anche i boschi di Anguillara in modo da non lasciare nessuna pista in bilico.



