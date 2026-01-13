Novità nel giallo ad Anguillara: indagato il marito di Federica Torzullo, scomparsa da cinque giorni

13 gennaio 2026, ore 18:00
Carlo Carlomagno, marito di Federica Torzullo, è indagato per omicidio della donna, scomparsa ad Anguillara in provincia di Roma, da cinque giorni. La donna viveva con il marito e il figlio di 10 anni nel Lazio. Nell’ultimo periodo il rapporto tra i due coniugi navigava nel buio, difatti nel paese in cui abitavano circolava la voce di una possibile separazione molto vicina. A dare l’allarme della sparizione della 41enne è stato proprio il marito 45enne della donna, figlio dell’assessore alla sicurezza di Anguillara. Il pomeriggio del 9 gennaio si è recato dai carabinieri per denunciare l’assenza della moglie. Secondo le prime ricostruzioni, Federica sarebbe uscita di casa al mattino per andare al lavoro, senza fare più ritorno. Nel pomeriggio i due sarebbero dovuti partire per il fine settimana. La procura di Civitavecchia, dopo aver sentito la testimonianza del marito, ha notato molte discrepanze tra la sua versione dei fatti e le riprese delle telecamere. Federica, infatti, non è stata ripresa lasciare la propria abitazione dalle telecamere la mattina del 9 Gennaio, come dichiarato dal marito. L’ultima inquadratura perfino alle 23:00 del giovedì precedente. In seguito alle analisi degli inquirenti, i carabinieri hanno aperto un fascicolo contro il marito per omicidio, disponendo anche il sequestro dell’automobile di famiglia e del cellulare dell’uomo. Inoltre nelle ultime ore un impianto di trattamento e recupero rifiuti inerti da costruzioni e demolizioni ad Anguillara è stato sequestrato dai carabinieri di Civitavecchia, poiché frequentato da Claudio Carlomagno. Per aver un quadro più completo della situazione, i militari hanno dichiarato il sequestro dell’abitazione dei coniugi, nella zona di Campo Marinaro, scavando con la ruspa e allargando la ricerca anche sul lago di Bracciano.