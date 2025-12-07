Nuoto: Europei in vasca corta, l'Italia vince la classifica del medagliere per nazioni

Una Italia straordinaria quella che ha chiuso in vetta gli Europei di nuoto in vasca corta di Lublino in Polonia con dieci medaglie conquistate solo nell'ultima giornata, di cui ben cinque d'oro con Simona Quadarella nei 1500 Stile libero, di Simone Cerasuolo nei 50 rana, quello di Sara Curtis nei 50 dorso e di Alberto razzetti nei 400 misti e la staffetta 4x50 misti uomini. per un bilancio che arriva a nove ori, cinque argenti e 6 bronzi e il ritorno al successo della classifica a punti per nazioni, quinta volta nelle ultime sei edizioni.





Numeri da record

I nuotatori azzurri hanno centrato ( tra uomini e donne) trentasette finali di cui 31 individuali e staffette tutte sul podio. Sono stati diciassette gli atleti a medaglia (oltre a Mao, D'Ambrosio, Frigo e Viberti che hanno nuotato le batterie delle staffette a podio) e 22 quelli che sono arrivati nelle finali. Questa edizone degli Europei in vasca corta è stata da record di medaglie d'oro, ben nove, (erano state 7 a Valencia 2000, Netanya 2015, Kazan 2021, Otopeni 2023). Tra gli altri numeri da segnalare i 44 primati personali migliorati, un record del mondo, due record europei e 11 record italiani.





I prossimi impegni

L'Italia chiude la 23esima edizione dei Campionati Europei di nuoto in vasca corta con un bilancio stimolante in vista dei campionati europei in programma a Parigi dal 10-16 al agosto. E questa sarà un'altra tappa di avvicinamento alle Olimpiadi di Los Angeles 2028.





I complimenti del presidente della Federnuoto

"Complimenti ragazzi!". Queste le parole del presidente della Federnuoto Paolo Barelli "Il bilancio è davvero molto positivo. Le medaglie ottenute, insieme all'elevato numero di primati personali, record persino mondiale ed europeo, finali raggiunte, al primo posto nella classifica per nazioni e nel medagliere, confermano la solidità e la continuità di un movimento vitale, unito e autorevole. Questi europei segnano l'inizio di una stagione internazionale importante, soprattutto per stabilizzare gruppi in larga parte rinnovati grazie all'inserimento di tanti nostri giovani: chi già capace di imporsi, chi ancora bisognoso di esperienza", ha aggiunto Barelli.



