Nuoto: Europei in vasca corta, l'Italia vince la classifica del medagliere per nazioni

Nuoto: Europei in vasca corta, l'Italia vince la classifica del medagliere per nazioni

Nuoto: Europei in vasca corta, l'Italia vince la classifica del medagliere per nazioni Photo Credit: ANSA

Sergio Gadda

07 dicembre 2025, ore 22:10 , agg. alle 22:46

Gli atleti azzurri hanno conquistato complessivamente nove ori, cinque argenti e sei bronzi

Una Italia straordinaria quella che ha chiuso in vetta gli Europei di nuoto in vasca corta di Lublino in Polonia con dieci medaglie conquistate solo nell'ultima giornata, di cui ben cinque d'oro con Simona Quadarella nei 1500 Stile libero, di Simone Cerasuolo nei 50 rana, quello di Sara Curtis nei 50 dorso e di Alberto razzetti nei 400 misti e la staffetta 4x50 misti uomini. per un bilancio che arriva a nove ori, cinque argenti e 6 bronzi e il ritorno al successo della classifica a punti per nazioni, quinta volta nelle ultime sei edizioni.


Numeri da record

I nuotatori azzurri hanno centrato ( tra uomini e donne) trentasette finali di cui 31 individuali e staffette tutte sul podio. Sono stati diciassette gli atleti a medaglia (oltre a Mao, D'Ambrosio, Frigo e Viberti che hanno nuotato le batterie delle staffette a podio) e 22 quelli che sono arrivati nelle finali. Questa edizone degli Europei in vasca corta è stata da record di medaglie d'oro, ben nove,  (erano state 7 a Valencia 2000, Netanya 2015, Kazan 2021, Otopeni 2023). Tra gli altri numeri da segnalare i 44 primati personali migliorati, un record del mondo, due record europei e 11 record italiani.


I prossimi impegni

L'Italia chiude la 23esima edizione dei Campionati Europei di nuoto in vasca corta con un bilancio stimolante in vista dei campionati europei in programma a Parigi dal 10-16 al agosto. E questa sarà un'altra tappa di avvicinamento alle Olimpiadi di Los Angeles 2028.


I complimenti del presidente della Federnuoto

"Complimenti ragazzi!". Queste le parole del presidente della Federnuoto Paolo Barelli "Il bilancio è davvero molto positivo. Le medaglie ottenute, insieme all'elevato numero di primati personali, record persino mondiale ed europeo, finali raggiunte, al primo posto nella classifica per nazioni e nel medagliere, confermano la solidità e la continuità di un movimento vitale, unito e autorevole. Questi europei segnano l'inizio di una stagione internazionale importante, soprattutto per stabilizzare gruppi in larga parte rinnovati grazie all'inserimento di tanti nostri giovani: chi già capace di imporsi, chi ancora bisognoso di esperienza", ha aggiunto Barelli.


Argomenti

nuoto
Europei in vasca corta
Italia

Gli ultimi articoli di Sergio Gadda

Mostra tutti
  • Tatiana Tramacere, da poetessa sui social a bersaglio di critiche

    Tatiana Tramacere, da poetessa sui social a bersaglio di critiche

  • A Washington si è svolta la cerimonia del sorteggio per i Mondiali 2026

    A Washington si è svolta la cerimonia del sorteggio per i Mondiali 2026

  • Tatiana Tramacere è viva, era in una mansarda a Nardò, è stata trovata dai carabinieri

    Tatiana Tramacere è viva, era in una mansarda a Nardò, è stata trovata dai carabinieri

  • E’ caccia ai rapinatori di un furgone portavalori in Calabria, bottino 2 milioni di euro

    E’ caccia ai rapinatori di un furgone portavalori in Calabria, bottino 2 milioni di euro

  • Firenze, si fa largo l’ipotesi omicidio-suicidio sulla morte di marito e moglie, domenica 30 novembre in città

    Firenze, si fa largo l’ipotesi omicidio-suicidio sulla morte di marito e moglie, domenica 30 novembre in città

  • Proteste proPal a Bologna, almeno 8 agenti feriti

    Proteste proPal a Bologna, almeno 8 agenti feriti

  • Admin è la password più usata nel 2025, lo mette in evidenza una ricerca annuale

    Admin è la password più usata nel 2025, lo mette in evidenza una ricerca annuale

  • Ora legale, 352mila firme per renderla permanente, oggi al via la richiesta di indagine conoscitiva alla Camera

    Ora legale, 352mila firme per renderla permanente, oggi al via la richiesta di indagine conoscitiva alla Camera

  • Arriva lo stop al telemarketing selvaggio, da mercoledì 19 novembre scatteranno le nuove regole

    Arriva lo stop al telemarketing selvaggio, da mercoledì 19 novembre scatteranno le nuove regole

  • Oggi a Torino si gioca il super match di rugby, Italia-Sudafrica

    Oggi a Torino si gioca il super match di rugby, Italia-Sudafrica

Coppa Davis, l’Italia parte bene, eliminata l’Austria

Coppa Davis, l’Italia parte bene, eliminata l’Austria

Decisivi i successi nei singolari di Berrettini e Cobolli. Ora in semifinale c’è il Belgio

Qualificazioni Mondiali, Italia-Norvegia 1-4

Qualificazioni Mondiali, Italia-Norvegia 1-4

La Norvegia a San Siro travolge gli azzurri e si qualifica da prima nel girone a punteggio pieno, per l'Italia, ancora una volta, l'accesso ai Mondiali passerà dagli spareggi

La Spagna in finale di Coppa Davis, battuta la Germania; domani la sfida all’Italia

La Spagna in finale di Coppa Davis, battuta la Germania; domani la sfida all’Italia

Ai tedeschi non è bastato il successo in singolare di Zverev. Attenzione a Munar, avversario ostico per Cobolli