Oggi a Torino si gioca il super match di rugby, Italia-Sudafrica

Sergio Gadda

15 novembre 2025, ore 08:00

Dopo vittoria sull’Australia, gli azzurri, oggi sabato 15 novembre, sfideranno la squadra più forte

Non solo Jannik Sinner e Carlos Alcaraz a Torino, ma oggi, sabato 15 novembre a Torino si gioca anche una super sfida di rugby tra l’Italia la nazionale del Sudafrica campione del mondo di rugby. L’ attesissimo test match si disputerà all'Allianz Stadium. Gli azzurri arrivano dal successo sull'Australia di sabato scorso a Udine, e le premesse per una sfida spettacolare anche oggi ci sono. M anche c’è la possibilità di assistere ad una sfida più equilibrata rispetto alle due disputate la scorsa estate in Sudafrica, quando gli Springboks batterono 40-24 e 45-0 una nazionale allora priva di molti big. Oggi la situazione è diversa e capitan Brex e compagni sognano la seconda vittoria sui sudafricani in 19 incontri. La prima fu l’ormai storico successo di Firenze di nove anni fa.


Le premesse ci sono

Il ct Quesada spera di uscire dal campo dopo aver disputato un’ottima sfida e le premesse di fare bene ci sono. Gli Azzurri sono al gran completo, unica assenza quella di Michele Lamaro: "Abbiamo sensazioni positive, arrivando da una partita che ci ha resi orgogliosi. Ma quella è il passato e ora dobbiamo affrontare i migliori al mondo. Ci prepariamo per una vera battaglia non solo dal punto di vista fisico ma anche mentale". La caratteristica degli Springboks, è l'imprevedibilità, dice il ct: "Possono sfidarci nell'uno contro uno a contatto ma anche decidere di allargare il gioco ed esplorarci al largo” aggiunge “Noi dovremo mantenere il possesso e fare ciò che sappiamo fare quando abbiamo la palla”, ha spiegato Brex, secondo il quale la scelta del ct Rassie Erasmus di cambiare 11 giocatori su 15 rispetto alla formazione che ha appena battuto la Francia non è dettata da snobismo. "Loro mantengono sempre lo stesso livello e sfruttano tutte le partite alla ricerca della profondità. Noi dovremo farci trovare pronti per qualunque loro piano di gioco" ha concluso.


Argomenti

Sudafrica
Italia
rugby

