Oggi ancora maltempo al nord e sulle regioni tirreniche, da domani tornano sole e temperature più miti

02 settembre 2025, ore 14:23
Nelle ultime ore temporali e nubifragi hanno creato disagi, soprattutto in Liguria e in Veneto. Tromba marina al largo della Toscana
OGGI ANCORA NUVOLE
Altra giornata di maltempo in diverse zone d’Italia. Specie al centro Nord e sulla costa Tirrenica. Sono previste precipitazioni isolate soprattutto in Lombardia, Liguria di Levante, Nord-Est e tutte le regioni tirreniche fino alla Campania. Le massime sono previste in sensibile calo su Sardegna, Emilia Romagna e Triveneto. Il caldo resiste al sud, soprattutto in Puglia Basilicata Calabria e Sicilia.
DA DOMANI CODA D'ESTATE
Ma da domani il sole tornerà protagonista un po’ ovunque e le temperature riprenderanno a salire anche al Nord. Per le prossime settimane avremo una prevalenza di alta pressione con condizioni decisamente soleggiate al Centro-Sud e solo a tratti variabili al Nord, ma senza perturbazioni importanti, almeno fino alla seconda decade di settembre e magari fino al 22 settembre.
TANTA ACQUA IN LIGURIA
Le regioni del centro nord nelle ultime ore sono state investite da pioggia e vento. Stamattina in Liguria un nubifragio ha provocato allagamenti e frane. Particolarmente colpito il centro e il Levante della regione. Per precauzione a Genova sono stati chiusi parchi, ville comunali e alcuni sottopassi. In Toscana segnalata una tromba marina nel mar Tirreno, al largo tra Follonica e Scarlino.
TRIVENETO SPAZZATO DA VENTO E PIOGGIA
A Trieste la bora ha spirato a più di 60 chilometri orari. Nella notte in Veneto le intemperie hanno creato disagi: ci sono stati tetti scoperchiati dal vento e alberi divelti; epicentro del maltempo in Veneto è stata la zona tra le provincie di Verona e di Vicenza.
