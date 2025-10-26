Oggi, domenica 26 ottobre 2025, la finale del torneo Atp di Vienna, sarà sfida tra Sinner e Zverev

Sergio Gadda

26 ottobre 2025, ore 08:00

In semifinale l'altoatesino ha avuto la meglio sull'australiano Alex De Minaur, mentre il tedesco ha eliminato Lorenzo Musetti

Oggi, domenica 26 ottobre, Jannik Sinner contenderà al tedesco Alexander Zverev la vittoria al torneo Atp 500 di Vienna. Sfiorata per poco la finale tutta italiana. Alla vittoria dell'altoatesino, purtroppo non è seguita quella di Musetti che è stato battuto proprio da Zverev nella sfida disputata ieri nel tardo pomeriggio.


Sinner

Nel primo pomeriggio di ieri, il numero due al mondo ha battuto l'australiano Alex De Minaur con il punteggio di 6-3, 6-4, centrando la finale del torneo austriaco. La partita a senso unico ha avuto un  piccolo siparietto al settimo game del primo set, quando il numero due al mondo ha discusso con un giudice di sedia. Motivo del contendere un warning che l'irlandese Fergus Murphy ha assegnato all'italiano per un presunto ritardo nella ripresa del gioco.  Al cambio di campo Sinner si è avvicinato al giudice spiegando di avere bisogno di qualche secondo in più per battere. Secondo l'arbitro, invece, Sinner avrebbe dovuto segnalarlo con le mani per chiederlo. "non è come dici tu" ha risposto il tennista italiano  Curiosità: nei dodici incontri sin qui disputati, Sinner ha battuto sempre l'avversario australiano.


Musetti

Lorenzo Musetti non è riuscito a raggiungere Jannik Sinner in finale al torneo Atp 500 di Vienna. Il tennista azzurro è stato sconfitto in semifinale alla Wiener Stadthalle da Alexander Zverev. Il tedesco, numero 3 del ranking mondiale, si è imposto con il punteggio di 6-4 7-5 in un'ora e 33 minuti.  La sfida tra l'azzurro e il tedesco è prevista oggi alle ore 14.


