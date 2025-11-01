Oggi la semifinale del Master 1000 di Parigi, Sinner sfiderà il tedesco Zverev

Oggi la semifinale del Master 1000 di Parigi, Sinner sfiderà il tedesco Zverev

Oggi la semifinale del Master 1000 di Parigi, Sinner sfiderà il tedesco Zverev Photo Credit: ANSA/Mohammed Badra

Sergio Gadda

01 novembre 2025, ore 08:00

L'altoatesino si è sbarazzato dello statunitense Shelton 6-3, 6-3, mentre Alexander Zverev ha eliminato il russo Medvedev, con il punteggio di 2-6 6-3 7-6

 Jannik Sinner è per la prima volta in semifinale al Masters 1000 di Parigi. Il numero 2 al mondo ha superato lo statunitense Ben Shelton 6-3, 6-3 in un'ora e 9 minuti di gioco e oggi, sabato 1 novembre 2025, sfiderà  il tedesco  Alexander Zverev, che in serata ha eliminato, in rimonta,  il russo Daniiil Medvedev con il punteggio di 2-6,6-3, 7-6.


La sfida di Sinner

Per Jannik Sinner quella di ieri è stata l'ottavo sfida in dieci giorni Sinner. Contro Shelton è venuto fuori un bel match. Nel primo set, chiuso 6-3 in 34 minuti, il tennista azzurro ha gestito senza problemi, concedendo zero al servizio e conquistando il break nel quinto e nono game. Nel secondo set, invece, Sinner ha  conquistato il break nel quarto game, poi ha perso la battuta nel gioco successivo.  E' stato decisivo il servizio strappato a Shelton nell'ottavo gioco. Per l'altoatesino si tratta della 24esima vittoria consecutiva sui campi in cemento indoor. Jannik Sinner raggiunge così la 43esima semifinale a livello Atp (si tratta di un record italiano), la 13esima in un Masters 1000.  L'altra semifinale di Parigi, domani, vedrà di fronte Felix  Auger-Aliassime e Alexander Bublik.


Le parole di Sinner

"Adesso non penso alla classifica. Sono conseguenze di come uno gioca: si va giorno per giorno. Ci sono sfide difficili che mi aspettano ma quello che succede, succede. E' una stagione lunga con bellissimi risultati e nessuno di questi si deve dare per scontato. Sono contento della situazione nella quale mi trovo", spiega a fine partita Sinner che, se vincesse Parigi tornerebbe al n.1 della classifica Atp.  Quella con Shelton, sottolinea, "è stata una partita davvero difficile. Lo si sapeva già alla vigilia. A volte non c'è tanto controllo perché lui serve bene ma oggi penso di aver risposto bene. Ho giocato in modo solido ed aggressivo. Sono molto contento. Ora vediamo cosa succederà. La prossima partita sarà molto fisica".

 

Argomenti

Master 1000 Parigi
Sinner

Gli ultimi articoli di Sergio Gadda

Mostra tutti
  • Tentata rapina a due furgoni portavalori sulla A14, tra Loreto e Civitanova Marche, il colpo non riesce

    Tentata rapina a due furgoni portavalori sulla A14, tra Loreto e Civitanova Marche, il colpo non riesce

  • Formula 1, in Messico vince Norris davanti a Lecerc e Verstappen

    Formula 1, in Messico vince Norris davanti a Lecerc e Verstappen

  • Oggi, domenica 26 ottobre 2025, la finale del torneo Atp di Vienna, sarà sfida tra Sinner e Zverev

    Oggi, domenica 26 ottobre 2025, la finale del torneo Atp di Vienna, sarà sfida tra Sinner e Zverev

  • Forte scossa di terremoto, magnitudo 4.0 sulla scala Richter, epicentro in Irpinia, gente in strada

    Forte scossa di terremoto, magnitudo 4.0 sulla scala Richter, epicentro in Irpinia, gente in strada

  • Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre, torna l'ora solare, lancette indietro di 60 minuti

    Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre, torna l'ora solare, lancette indietro di 60 minuti

  • I furti d'arte finiscono sullo schermo tra fiction e realtà, tante le pellicole che hanno preso ispirazione da questi fatti di cronaca

    I furti d'arte finiscono sullo schermo tra fiction e realtà, tante le pellicole che hanno preso ispirazione da questi fatti di cronaca

  • Sassi contro un pullman tifosi del Pistoia basket, morto uno degli autisti

    Sassi contro un pullman tifosi del Pistoia basket, morto uno degli autisti

  • Formula 1, Max Verstappen su Red Bull vince il Gp delle Americhe

    Formula 1, Max Verstappen su Red Bull vince il Gp delle Americhe

  • Formula 1, oggi si corre il Gp delle Americhe, pole per Verstappen che ieri ha vinto la gara sprint

    Formula 1, oggi si corre il Gp delle Americhe, pole per Verstappen che ieri ha vinto la gara sprint

  • Sinner si conferma re in Arabia Saudita, suo il Six Kings Slam, battuto in finale Alcaraz

    Sinner si conferma re in Arabia Saudita, suo il Six Kings Slam, battuto in finale Alcaraz

L'Italia batte 3-0 Israele e si assicura un posto ai playoff di qualificazione ai prossimi mondiali

L'Italia batte 3-0 Israele e si assicura un posto ai playoff di qualificazione ai prossimi mondiali

Ad Udine, in uno stadio blindato e con scontri in città poco prima del match, la squadra di Gattuso con una doppietta di Retegui ed un gol di Mancini conquista l'aritmetica certezza degli spareggi

MotoGp, Aldeguer vince la prima gara in carriera, fuori al primo giro Marc Marquez e Bezzecchi

MotoGp, Aldeguer vince la prima gara in carriera, fuori al primo giro Marc Marquez e Bezzecchi

In Indonesia, lo spagnolo si piazza al primo posto davanti ad Acosta e Alex Marquez. Nulla da fare per Marc e Bez che si sono scontrati subito uscendo di scena

Jannik Sinner ha bisogno di riposo, non sarà alle finals di Coppa Davis di Bologna dal 18 novembre

Jannik Sinner ha bisogno di riposo, non sarà alle finals di Coppa Davis di Bologna dal 18 novembre

Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Matteo Berrettini, Simone Bolelli e Andrea Vavassori difenderanno i colori azzurri, il forfait del numero due del mondo era nell'aria