Oggi si assegnano i premi al Festival del cinema di Cannes, i favoriti e il toto-Palma a poche ore dalla cerimonia finale

Mancano poche ore dalla cerimonia di chiusura della 78esima edizione del Festival di Cannes, il toto-Palma entra nella fase più calda. Come sempre le voci girano tra pronostici, suggestioni e, naturalmente, sorprese dell’ultima ora. E quest’anno la giuria è a maggioranza femminile. È presieduta da Juliette Binoche,. A chi andranno i premi più ambiti?





Duello Panahi-Dardenne

Il confronto più atteso è quello tra Jafar Panahi e i fratelli Dardenne. Sono loro i veri favoriti della vigilia. Da un lato troviamo “A Simple Accident”, il film del regista iraniano, che è tornato con un'opera intima e filosofica sul destino. Mentre dall’altra parte, tra i favoriti ecco “Jeunes Mères”, un filma che è un racconto potente e toccante di maternità plurali. Pellicola che ha incantato per delicatezza e intensità. I due film sono in corsa per i due premi maggiori: Palma d’Oro e Miglior Regia..





Le outsider donne

Con sette registe in concorso a Cannes, l’interrogativo più forte è se almeno una riuscirà a inserirsi nel palmarès. La candidata che ha più chance è Mascha Schilinski con “Sound Of Falling”. Pellicola questa, che è una favola mistica al femminile attraversata da un secolo di storie in una fattoria incantata. Riuscirà ad incantare i giurati?





Loznitsa e Mendonça Filho

Tra i film più quotati ecco “Two Prosecutors” di Sergei Loznitsa. Si tratta del ritorno al realismo storico in chiave kafkiana, ambientato nell’URSS staliniana. Pre lui potrebbe arrivare un riconoscimento importante: sceneggiatura o per il protagonista Aleksandr Kuznetsov. Tra i film che hanno sorpreso a Cannes ecco “The Secret Agent” di Kleber Mendonça Filho. Si tratta di un thriller brasiliano sospeso tra ironia e dramma politico. L’interpretazione di Wagner Moura, potrebbe valergli la Palma per il miglior attore.





Le possibili sorprese

Tra le possibili sorprese del Festival di Cannes, c’è Joachim Trier con “Sentimental Value”. Un ritratto di una famiglia di artisti, in cui si segnalano le straordinarie performance di Renate Reinsve e Stellan Skarsgård. In corsa anche anche “Sirat” di Oliver Laxe. Pellicola che mette in scena un’odissea familiare nel cuore psichedelico del Marocco.





A chi i premi di nicchia?

Per cinefili puri: “Nouvelle Vague” di Richard Linklater. È un viaggio nel set di “Fino all’ultimo respiro”, con Godard al centro. Oliver Hermanus, invece, con “The History of Sound”, film che ha colpito per la delicatezza del racconto queer tra due giovani musicisti del New England.





La mina vagante

Attenzione al cinese Bi Gan con “Resurrection”. È riuscito a spaccare pubblico e critica. Un film lungo: tre ore e mezza. Troppo per molti, ma amatissimo dai giovani della stampa internazionale.





L’Italia

L’unico film italiano in concorso a Cannes è “Fuori”, di Mario Martone, non è riuscito a fare. Ma attenzione a Valeria Golino: la sua interpretazione intensa ed è stata tra le più apprezzate. Potrebbe arrivare un premio per lei?