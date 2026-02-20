Olimpiadi Milano-Cortina 2026, bronzo per l'Italia nella staffetta mista maschile

Olimpiadi Milano-Cortina 2026, bronzo per l'Italia nella staffetta mista maschile Photo Credit: EPA/WU HAO

Tommaso Angelini

20 febbraio 2026, ore 22:51

Gli azzurri Thomas Nadalini, Pietro Sighel, Andrea Cassinelli e Luca Spechenhauser conquistano il terzo gradino del podio nello short track 5000 metri

SHORT TRACK

Grande equilibrio nella staffetta maschile, dove l’Italia con Thomas Nadalini, Pietro Sighel, Andrea Cassinelli e Luca Spechenhauser resta a lungo in zona podio, ma nel finale subisce il sorpasso della Corea e vede sfumare l’argento. Nei 1500 metri femminili dominio asiatico con doppietta coreana; Arianna Fontana chiude quinta e Arianna Sighel sesta, entrambe staccate negli ultimi giri.

BOB A QUATTRO

Le condizioni del tracciato hanno inciso in modo evidente sulla quinta prova di allenamento del bob a quattro. L’equipaggio azzurro guidato da Patrick Baumgartner ha scelto di non scendere, così come i principali equipaggi tedeschi, considerati tra i favoriti per il podio. Con una pista più lenta e tempi poco indicativi, diversi team hanno preferito preservare materiali ed energie in vista della gara. Anche nella sesta e ultima prova molti big sono rimasti ai box. L’Italia si presenta comunque al via forte di quattro discese ufficiali già disputate, tre delle quali chiuse con il miglior tempo, un segnale chiaro sulle ambizioni azzurre.

BOB A DUE FEMMINILE

Nel doppio donne la prima manche vede le italiane lontane dalle posizioni di vertice: sedicesimo posto per Andreutti-Gatti e ventiquattresimo per De Silvestro-Costella. Davanti a tutte le statunitensi Armbruster/Humphries-Jones, inseguite dalle tedesche Nolte-Levi e Buckwitz-Schuten. Nella seconda discesa la classifica cambia al vertice, con Nolte-Levi in testa davanti alle connazionali e alle americane. Le azzurre chiudono diciottesime e ventitreesime, mentre i Paesi Bassi conquistano una vittoria costruita con regolarità dall’inizio alla fine.

SKICROSS

La fase di qualificazione ha definito il tabellone degli ottavi: Jole Galli si è piazzata decima, mentre Andrea Chesi ha ottenuto il venticinquesimo tempo. Nelle batterie a eliminazione diretta Chesi si è fermata agli ottavi, terza nella propria heat. Galli ha invece raggiunto la semifinale, ma nella finalina è incappata in una caduta che l’ha relegata all’ottavo posto conclusivo.

BIATHLON

La mass start maschile regala rammarico all’Italia. Tommaso Giacomel, in testa dopo il secondo poligono, è stato costretto al ritiro per un dolore al fianco che lo ha fermato nel momento migliore. Più indietro Lukas Hofer, venticinquesimo, e Nicola Romanin, ventottesimo, in una gara che ha visto il gruppo sgranarsi progressivamente.

PATTINAGGIO

Nei 1500 metri femminili Francesca Lollobrigida non riesce a inserirsi nella lotta per le medaglie e chiude tredicesima. L’oro va all’olandese Rijpma-de Jong, protagonista di una prova solida e senza sbavature.

