Olimpiadi Milano-Cortina, i risultati degli italiani in gara

SCI ALPINO

Sulle nevi del gigante è andata in scena una prova che resterà a lungo nella memoria. Dopo una prima manche autoritaria, Federica Brignone ha costruito il successo definitivo nella seconda discesa, sciando con lucidità e aggressività controllata. È arrivato così il secondo oro personale di questi Giochi, davanti a rivali di altissimo livello. Alle sue spalle, una solida prova di squadra: Lara Della Mea ai piedi del podio, Sofia Goggia più indietro ma determinata fino all’ultimo, Asja Zenere in crescita. Un trionfo che ha dato il tono all’intera giornata.

SCI DI FONDO

L’argento e l’oro non sono stati gli unici metalli a brillare. La staffetta maschile ha regalato un bronzo atteso da quasi vent’anni. Dopo un lavoro corale impeccabile, è stato Federico Pellegrino a completare l’opera con una volata di forza e intelligenza tattica, piegando il rivale finlandese sul rettilineo finale. Un podio che profuma di storia recente e di rinascita.

BIATHLON

Sulle piste di Anterselva, il silenzio del poligono è stato rotto dall’esultanza azzurra. Lisa Vittozzi ha firmato una gara perfetta: tiro pulito, ritmo costante e sorpasso decisivo nell’ultima parte. L’oro è arrivato così, davanti a Norvegia e Finlandia, mentre Dorothea Wierer ha chiuso più indietro ma con una prova di sostanza.