Olimpiadi Milano-Cortina, i risultati degli italiani in gara

15 febbraio 2026, ore 23:15
L’Italia scrive la storia ai Giochi di Milano Cortina: con 22 medaglie totali supera il record di Lillehammer 1994 e firma il miglior risultato olimpico della sua storia
SCI ALPINO
Sulle nevi del gigante è andata in scena una prova che resterà a lungo nella memoria. Dopo una prima manche autoritaria, Federica Brignone ha costruito il successo definitivo nella seconda discesa, sciando con lucidità e aggressività controllata. È arrivato così il secondo oro personale di questi Giochi, davanti a rivali di altissimo livello. Alle sue spalle, una solida prova di squadra: Lara Della Mea ai piedi del podio, Sofia Goggia più indietro ma determinata fino all’ultimo, Asja Zenere in crescita. Un trionfo che ha dato il tono all’intera giornata.
SCI DI FONDO
L’argento e l’oro non sono stati gli unici metalli a brillare. La staffetta maschile ha regalato un bronzo atteso da quasi vent’anni. Dopo un lavoro corale impeccabile, è stato Federico Pellegrino a completare l’opera con una volata di forza e intelligenza tattica, piegando il rivale finlandese sul rettilineo finale. Un podio che profuma di storia recente e di rinascita.
BIATHLON
Sulle piste di Anterselva, il silenzio del poligono è stato rotto dall’esultanza azzurra. Lisa Vittozzi ha firmato una gara perfetta: tiro pulito, ritmo costante e sorpasso decisivo nell’ultima parte. L’oro è arrivato così, davanti a Norvegia e Finlandia, mentre Dorothea Wierer ha chiuso più indietro ma con una prova di sostanza.
SNOWBOARD CROSS
Ad aggiungere emozioni è stato lo snowboard cross misto. Michela Moioli e Lorenzo Sommariva hanno portato a casa un argento pesante, lottando fino all’ultima curva contro una concorrenza feroce. Fuori ai quarti l’altra coppia italiana, ma il risultato complessivo resta di grande valore.
PATTINAGGIO
Sul ghiaccio, segnali incoraggianti dall’inseguimento a squadre maschile: il trio azzurro ha superato gli Stati Uniti e si è guadagnato l’accesso alle semifinali. Nei 500 metri femminili, invece, Serena Pergher ha sfiorato il podio con un quarto posto che lascia qualche rimpianto ma anche fiducia.
ALTRE DISCIPLINE
Giornata più complessa per curling femminile e skeleton a squadre, mentre nel freestyle big air maschile Miro Tabanelli è uscito di scena nonostante un primo salto di grande livello. Sorrisi invece dal curling maschile, con una vittoria serale che rilancia la classifica.
