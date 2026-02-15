Olimpiadi Milano-Cortina, i risultati degli italiani in gara

Olimpiadi Milano-Cortina, i risultati degli italiani in gara

Olimpiadi Milano-Cortina, i risultati degli italiani in gara Photo Credit: EPA/MARTIN METELKO

Tommaso Angelini

15 febbraio 2026, ore 23:15

L’Italia scrive la storia ai Giochi di Milano Cortina: con 22 medaglie totali supera il record di Lillehammer 1994 e firma il miglior risultato olimpico della sua storia

SCI ALPINO

Sulle nevi del gigante è andata in scena una prova che resterà a lungo nella memoria. Dopo una prima manche autoritaria, Federica Brignone ha costruito il successo definitivo nella seconda discesa, sciando con lucidità e aggressività controllata. È arrivato così il secondo oro personale di questi Giochi, davanti a rivali di altissimo livello. Alle sue spalle, una solida prova di squadra: Lara Della Mea ai piedi del podio, Sofia Goggia più indietro ma determinata fino all’ultimo, Asja Zenere in crescita. Un trionfo che ha dato il tono all’intera giornata.

SCI DI FONDO

L’argento e l’oro non sono stati gli unici metalli a brillare. La staffetta maschile ha regalato un bronzo atteso da quasi vent’anni. Dopo un lavoro corale impeccabile, è stato Federico Pellegrino a completare l’opera con una volata di forza e intelligenza tattica, piegando il rivale finlandese sul rettilineo finale. Un podio che profuma di storia recente e di rinascita.

BIATHLON

Sulle piste di Anterselva, il silenzio del poligono è stato rotto dall’esultanza azzurra. Lisa Vittozzi ha firmato una gara perfetta: tiro pulito, ritmo costante e sorpasso decisivo nell’ultima parte. L’oro è arrivato così, davanti a Norvegia e Finlandia, mentre Dorothea Wierer ha chiuso più indietro ma con una prova di sostanza.

SNOWBOARD CROSS

Ad aggiungere emozioni è stato lo snowboard cross misto. Michela Moioli e Lorenzo Sommariva hanno portato a casa un argento pesante, lottando fino all’ultima curva contro una concorrenza feroce. Fuori ai quarti l’altra coppia italiana, ma il risultato complessivo resta di grande valore.

PATTINAGGIO

Sul ghiaccio, segnali incoraggianti dall’inseguimento a squadre maschile: il trio azzurro ha superato gli Stati Uniti e si è guadagnato l’accesso alle semifinali. Nei 500 metri femminili, invece, Serena Pergher ha sfiorato il podio con un quarto posto che lascia qualche rimpianto ma anche fiducia.

ALTRE DISCIPLINE

Giornata più complessa per curling femminile e skeleton a squadre, mentre nel freestyle big air maschile Miro Tabanelli è uscito di scena nonostante un primo salto di grande livello. Sorrisi invece dal curling maschile, con una vittoria serale che rilancia la classifica.

Argomenti

#casartl1025
biathlon
cortina
milano
olimpiadi
pattinaggio
sci alpino
sci di fondo
snowboard

Gli ultimi articoli di Tommaso Angelini

Mostra tutti
  • Olimpiadi di Milano-Cortina, Brignone e Vittozzi d’oro, fondo di bronzo e argento nel cross: Italia da record ai Giochi

    Olimpiadi di Milano-Cortina, Brignone e Vittozzi d’oro, fondo di bronzo e argento nel cross: Italia da record ai Giochi

  • Olimpiadi Milano-Cortina, Italia tra rimpianti e segnali positivi: short track in finale, Vittozzi quinta nel biathlon

    Olimpiadi Milano-Cortina, Italia tra rimpianti e segnali positivi: short track in finale, Vittozzi quinta nel biathlon

  • Olimpiadi Milano-Cortina, Moioli di bronzo, curling da applausi e fondo in crescita: l’Italia protagonista tra ghiaccio e neve

    Olimpiadi Milano-Cortina, Moioli di bronzo, curling da applausi e fondo in crescita: l’Italia protagonista tra ghiaccio e neve

  • Olimpiadi Milano-Cortina, Brignone e Lollobrigida d’oro, slittino di bronzo: Italia protagonista tra neve e ghiaccio

    Olimpiadi Milano-Cortina, Brignone e Lollobrigida d’oro, slittino di bronzo: Italia protagonista tra neve e ghiaccio

  • Olimpiadi Milano-Cortina, doppio oro nello slittino, curling da applausi: giornata azzurra tra trionfi e rimpianti

    Olimpiadi Milano-Cortina, doppio oro nello slittino, curling da applausi: giornata azzurra tra trionfi e rimpianti

  • Italia protagonista ai Giochi: oro storico nello short track e bronzo nel curling

    Italia protagonista ai Giochi: oro storico nello short track e bronzo nel curling

  • Olimpiadi Milano-Cortina 2026, i risultati nella quarta giornata di giochi

    Olimpiadi Milano-Cortina 2026, i risultati nella quarta giornata di giochi

  • Super Bowl a tinte Seahawks: difesa dominante, Patriots al tappeto e Seattle conquista il titolo NFL

    Super Bowl a tinte Seahawks: difesa dominante, Patriots al tappeto e Seattle conquista il titolo NFL

  • Olimpiadi Milano-Cortina: sei medaglie in un giorno per l’Italia, record storico di podi azzurri

    Olimpiadi Milano-Cortina: sei medaglie in un giorno per l’Italia, record storico di podi azzurri

  • Olimpiadi Milano-Cortina, avvio azzurro: oro Lollobrigida e doppio podio in discesa

    Olimpiadi Milano-Cortina, avvio azzurro: oro Lollobrigida e doppio podio in discesa

Olimpiadi di Milano-Cortina, Brignone e Vittozzi d’oro, fondo di bronzo e argento nel cross: Italia da record ai Giochi

Olimpiadi di Milano-Cortina, Brignone e Vittozzi d’oro, fondo di bronzo e argento nel cross: Italia da record ai Giochi

La "TIgre" vince lo slalom gigante, mentre Lisa batte la super favorita Kirkeeide. Grande prova del duo Moioli-Sommariva nello snowboard cross e poi il terzo posto conquistato dalla staffetta maschile nello sci di fondo

Le Olimpiadi di Milano Cortina a metà del percorso, finora venduti 1,27 milioni di biglietti

Le Olimpiadi di Milano Cortina a metà del percorso, finora venduti 1,27 milioni di biglietti

Per l’amministrazione delegato della Fondazione Milano Cortina 2026 , Varnier, i Giochi sono un successo ma occorre concentrazione fino al 22 febbraio

Coppa Italia: Como rimonta la Fiorentina, nei quarti c'é il Napoli

Coppa Italia: Como rimonta la Fiorentina, nei quarti c'é il Napoli

Al Franchi viola avanti con Piccoli, poi Sergi Roberto, Paz e Morata dilagano