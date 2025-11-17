Ora legale, 352mila firme per renderla permanente, oggi al via la richiesta di indagine conoscitiva alla Camera
17 novembre 2025, ore 08:00
L’intento è quello di arrivare ad una proposta di legge per abolire l’ora solare
L’appuntamento è per oggi, lunedì 17 novembre alla Camera dei Deputati per cercare di avviare un iter Un'indagine conoscitiva con l'intento di avviare un iter parlamentare per dire addio all'ora solare nel nostro Paese, adottando tutto l'anno quella legale. I promotori: Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima), Consumerismo No profit e il deputato Andrea Barabotti (Lega), si prefiggono di arrivare ad una proposta di legge per rendere l'ora legale permanente. Sono oltre 350 mila le firme depositate in tal senso dai cittadini. Entro il 30 giugno 2026, in caso di approvazione, si arriverà alla conclusione dei lavori che porterà ad una proposta normativa sull'ora legale permanente.
La consultazione europea
L’idea di rendere permanente l’ora legale non è nuova. Nel 2018 la Commissione Europea aveva lanciato una consultazione pubblica alla quale parteciparono 4,6 milioni di cittadini europei. Bel l'84% si espresse a favore dell'abolizione del cambio d'ora. L’anno successivo nel 2019 il Parlamento Europeo approvò una proposta di direttiva per lasciare ai singoli Stati la libertà di scegliere ma il tema è rimasto in sospeso.
I risparmi
È nero su bianco che l'ora legale consente di fare risparmi in bolletta. Tra il 2004 e il 2025 sono stati registrati complessivamente 2,3 miliardi di euro, di minori consumi di energia pari a oltre 12 miliardi di kWh (secondo i dati Terna). Ma non solo. Sono state ridotte emissioni di CO2 in atmosfera tra le 160.000 e le 200.000 tonnellate ogni anno. Ovvero quelle assorbite piantando dai 2 ai 6 milioni di nuovi alberi . mantenere l'orario estivo tutto l'anno potrebbe generare un risparmio annuo di circa 720 milioni di kWh con vantaggi in bolletta per 180 milioni di euro.
Gli effetti
Il risparmio energetico non è l’unico effetto positivo dell'ora legale, secondo i promotori, ne gioverebbe anche l'aumento dei consumi nel commercio al dettaglio e nella ristorazione,. Inoltre la stagione turistica potrebbe essere ampliata. Infine, con un’ora di luce in più la sera si otterrebbe anche un miglioramento della sicurezza pubblica. Da non trascurare, infine, i benefici sul fronte della salute, considerando che il passaggio all'ora solare altera la ritmicità circadiana.
