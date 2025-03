Oscar 2025, Anora è il miglior film della 97esima edizione. Ecco tutto quello che è successo nella notte di Hollywood

Anora si aggiudica l’Oscar per il miglior film. Ma non solo. Il suo bottino ammonta a ben cinque statuette, il numero più alto della 97esima edizione che si è tenuta al Dolby teatrhe di Los Angeles.

Porta a casa la regia, la sceneggiatura il montaggio ma soprattutto il premio a Mikey Madison per la migliore attrice. Con i suoi 25 anni di età la più giovane interprete a vincere da oltre un decennio. Adrien Brody vince il suo secondo Oscar come miglior attore protagonista rompendo il sogno di Timothe Chalamet. Zoe Saldana e Keira Culkin sono i migliori interpreti non protagonisti

La Lettonia porta a casa il suo primo Oscar in assoluto con "Flow" che trionfa come film animato.

Il Brasile con "Io sono ancora qui" scippa la statuetta alla Francia di Emilia Perez, grande sconfitto assieme a "A complete Unknown.

Nella serata, omaggio ai pompieri che hanno domato gli incendi, a Gene Hackam assieme agli altri illustri nomi scomparsi, e alla saga di James Bond.





OSCAR 2025, TUTTI I PREMI

Miglior Film

Anora





Miglior Regia

Sean Baker – Anora





Miglior Attrice protagonista

Mikey Madison – Anora





Miglior Attore protagonista

Adrien Brody – The Brutalist





Miglior Attore non protagonista

Kieran Culkin – A Real Pain





Miglior Attrice non protagonista

Zoe Saldaña – Emilia Pérez





Miglior Sceneggiatura originale

Anora





Miglior Sceneggiatura non originale

Conclave





Miglior Film Internazionale

Brasile, Sono ancora qui





Miglior Film d'animazione

Flow





Miglior Montaggio

Anora





Miglior Scenografia

Wicked





Miglior Fotografia

The Brutalist





Migliori Costumi

Wicked





Miglior Trucco e acconciature

The Substance





Migliori Effetti visivi

Dune – Parte 2





Miglior sonoro

Dune – Parte 2





Miglior Colonna sonora originale

The Brutalist – Daniel Blumberg





Miglior Canzone Originale

"El Mal" da Emilia Pérez





Miglior Documentario

No other land





Miglior Cortometraggio documentario

The only girl in the orchestra





Miglior cortometraggio d'animazione

In the shadows of the cypress





Miglior cortometraggio Live Action

I'm Not A Robot – Victoria Warmerdam e Trent