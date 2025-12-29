Pace in Ucraina, si continua a trattare. Trump e Putin si sentirenno ancora

Questioni territoriali e sicurezza al centro dei colloqui più stringenti sulla pace in Ucraina, dopo il confronto tra Trump e Zelensky nella residenza del presidente americano di Mar-a-Lago.

MOSCA CHIEDE IL RITIRO DAL DONBASS

Il portavoce del presidente Putin ha dichiarato che per porre fine alle ostilità l’Ucraina deve ritirarsi oltre i confini amministrativi del Donbass. Peskov ha affermato che a breve il numero uno del Cremlino sentirà Trump, condividendo l’ottimismo del presidente americano sulle trattative di pace. Intanto, Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti un’estensione delle garanzie oltre i 15 anni previsti nell’accordo definito dai colloqui in Florida di ieri tra il leader del Paese aggredito e il presidente americano Donald Trump. Il capo di Kiev ha ricordato che l’Ucraina è sotto attacco dal 2014 quando la Russia ha annesso arbitrariamente la Crimea alla Federazione, senza conseguenze. La questione territoriale, poi, resta sul tavolo e punge chi l’affronta. Mosca pretende che le truppe Ucraine abbandonino le aree del Donbass ancora sotto il loro controllo. Kiev non fa accetta il passo indietro e propone a Trump l’istituzione di zone di libero commercio, nelle quali, ha probabilmente prospettato al Tycoon margini di guadagno, argomento a cui il presidente è sensibile.

TRUMP 'VICINI ALLA FINE DEL CONFLITTO'

The Donald si è detto ottimista, dopo aver parlato con Putin al telefono per 2 volte ed essersi confrontato in video call con i capi di Governo europei. Manca da definire il 5-10 per cento dell’accordo dicono i leader. Dettagli, ma il diavolo che vi si nasconde è in aguato. Zelensky, in attesa di risposte da Mosca, chiede un trilaterale con Usa e Europa, a Kiev, per mostrare le macerie il freddo e il buio del suo Paese a chi ha il cuore più vicino alle posizioni del Cremlino. Zelensky ha affermato che Trump e Putin, nei loro colloqui hanno esaminato il piano in 20 punti, “punto per punto” ha detto Zelensky. Il leader di Kiev ha anche ricordato, però, che non sarebbe la prima volta che Putin “dice una cosa poi ne fa un’altra”. Infine, il presidente ucraino ha dichiarato che la legge marziale nel suo paese potrà essere sospesa solo dopo la fine della guerra e con e garanzie di sicurezza.



