Paolo Petrecca rimette il mandato,

19 febbraio 2026, ore 11:30
Era finito al centro delle polemiche per gli errori nella telecronaca della cerimonia di apertura delle Olimpiadi, al suo posto in via transitoria Marco Lollobrigida
Il passo indietro di Paolo Petrecca è arrivato dopo che il direttore di Rai Sport è finito al centro delle polemiche per gli errori nella telecronaca della cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina, nella quale ha deciso di cimentarsi al posto del collega Auro Bulbarelli, costretto a farsi da parte dopo aver spoilerato informazioni sulla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Sul piede di guerra era scesa anche la redazione di Rai Sport, dicendosi pronta alla sciopero alla fine dei Giochi. A sostegno della protesta, era stato anche attuato uno sciopero delle firme dei giornalisti dei tg e dei gr. Petrecca era finito inoltre al centro di nuove contestazioni per le spese "pazze" della sua direzione, lievitate, secondo indiscrezioni filtrate sulla stampa dopo una riunione con il capo del personale, a suon di assunzioni, promozioni e gratifiche e consulenze esterne. La responsabilità di Rai Sport, in via transitoria, sarà affidata a Marco Lollobrigida.
Argomenti
Gli ultimi articoli di Redazione Web
Caserta: cerca di uccidere l'ex fidanzata e poi tenta il suicidio, in carcere un 33enne
E' accaduto a Castel Volturno, dove la polizia ha arrestato un uomo di 33 anni che ha accoltellato a più riprese la sua ex fidanzata, per poi tentare il suicidio. Nuovi accertamenti sulla morte di Jlenia