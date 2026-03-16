Paolo Toschi (Ambasciatore italiano in Qatar) a RTL 102.5: “L’emergenza qui non è finita, seguire indicazioni delle istituzioni”

LA SITUAZIONE IN QATAR, ANNULLATA LA FINALISSIMA FRA SPAGNA E ARGENTINA

«A Doha rimane uno scenario naturalmente incerto, quello di una crisi regionale. L’ambasciata è operativa e, fin da subito, in questi giorni, su indicazione del ministro Tajani, ci siamo impegnati per garantire la sicurezza degli italiani. Pur in questo quadro che presenta molte incognite, direi che il primo importantissimo risultato è che dall’inizio della crisi non si sono verificati incidenti che abbiano coinvolto cittadini italiani. Abbiamo gestito l’emergenza del rientro di tutti coloro che erano bloccati, oltre 750 persone, e proseguiamo nell’assistenza a tutti i connazionali. La finalissima del 2026 fra Spagna e Argentina, che si sarebbe dovuta disputare in Qatar, come molti altri eventi sportivi è stata rimandata. In questo quadro incerto nella regione, qui come altrove, si cerca di costruire una normalità diversa, nei limiti del possibile. Ad esempio, i collegamenti aerei con l’Italia da parte della compagnia di bandiera sono attivi e stanno crescendo: questo consente quantomeno di muoversi con una certa facilità rispetto alla fase iniziale della crisi, quando ciò non era possibile e avevamo dovuto consentire e facilitare passaggi via terra».

ATTACCHI MISSILISTICI E RISPOSTA DELLE AUTORITÀ QATARINE

«Di normalità non si può parlare nel momento in cui, a partire dal 28 febbraio, il Qatar è stato, come altri Paesi della regione, oggetto di attacchi. I numeri diffusi dalle autorità qatarine parlano di oltre 160 missili indirizzati verso il Qatar, oltre a un numero inferiore ma comunque molto considerevole di droni e di altre minacce. Naturalmente, quindi, non si può parlare di normalità. Senz’altro le autorità del Qatar — che voglio ringraziare anche in questa occasione, come ho fatto in altre — hanno svolto uno straordinario lavoro per fronteggiare questa minaccia. Sono state molto efficaci dal punto di vista militare, intercettando queste minacce e neutralizzandole. Inoltre, hanno garantito a coloro che vivono qui, cittadini del Paese o i tanti espatriati, un livello di sicurezza che è confermato dai fatti: non si sono registrati incidenti che abbiano coinvolto i nostri connazionali e, ad oggi, non ci sono vittime in Qatar. Si tratta dunque di una realtà senz’altro complessa e sfidante, ma che queste autorità hanno affrontato in modo molto efficace. Ricordiamo, ad esempio, che hanno garantito a tutti i passeggeri bloccati l’ospitalità nell’attesa di rientrare. Le istituzioni italiane hanno a loro volta offerto il massimo sostegno e la massima disponibilità. Abbiamo potuto consentire a tutti i connazionali bloccati qui di rientrare e continuiamo a rimanere al fianco di chi è rimasto, di tutti i residenti, restando a loro disposizione ogni giorno».

IL RUOLO DEL QATAR NELLA CRISI IN MEDIO ORIENTE

«Senz’altro questo è un Paese che ha un ruolo estremamente importante sul piano politico e diplomatico nella regione e anche oltre. È protagonista di azioni di mediazione che riguardano questa parte del mondo, ma anche scenari più lontani, dal Sud America ad altre aree come l’Europa, che naturalmente non fa parte di questo quadrante geografico. Hanno dunque capacità e professionalità diplomatiche e di mediazione, e soprattutto attribuiscono grande valore alla risoluzione pacifica delle controversie, principio che è al centro anche della loro Costituzione. In questo contesto, grazie alla profonda amicizia che lega Italia e Qatar e ai contatti ad altissimo livello — in particolare tra la presidente Meloni e l’Emiro e tra il ministro Tajani e lo sceicco Mohammed, suo omologo in Qatar — questo comune orientamento verso la diplomazia e la risoluzione pacifica delle controversie continua a ispirare la nostra azione comune e, senz’altro, anche il ruolo del Qatar nella regione. Il Qatar vuole che le armi tacciano, vuole che si torni al tavolo negoziale e auspica una nuova piattaforma di sicurezza per questa regione, che in questi giorni si trova in grande difficoltà».

LE RACCOMANDAZIONI DELLE AUTORITÀ AI CITTADINI

«L’emergenza non è finita. È importante continuare ad attenersi alle indicazioni delle autorità locali. I qatarini hanno messo in opera un sistema di allerta molto pervasivo, che raggiunge tutti sui propri dispositivi personali: è quindi fondamentale seguire queste indicazioni e mantenere prudenza. A queste raccomandazioni si sono allineate anche quelle dell’Ambasciata d’Italia per quanto riguarda i nostri connazionali, invitati a rimanere il più possibile al riparo. Nonostante in città si cerchi di individuare una nuova normalità, è ancora importante agire con cautela e seguire le indicazioni delle istituzioni, soprattutto nel caso in cui venga diramata un’allerta».



