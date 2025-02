Papa Francesco, fonti Vaticane: “Notte tranquilla, sta riposando”. La prognosi resta riservata

"Il Papa ha trascorso una notte tranquilla e sta riposando". Lo fa sapere il Vaticano nell'aggiornamento mattutino del Papa ricoverato al Gemelli per una polmonite bilaterale dallo scorso 14 febbraio. Il bollettino medico di ieri spiegava che "le condizioni cliniche del Santo Padre rimangono critiche, ma stazionarie. Non si sono verificati episodi acuti respiratori e i parametri emodinamici continuano ad essere stabili". Ieri sera il Papa, spiegava sempre il bollettino, ha "effettuato una tac di controllo programmata per il monitoraggio radiologico della polmonite bilaterale". I medici non hanno sciolto la prognosi che resta "riservata".

OGGI NELLE SCUOLE CATTOLICHE SI PREGA PER IL PAPA

'Il mondo ha bisogno di te'. È questo quanto si legge nei disegni e nei biglietti che compaiono al Policlinico Agostino Gemelli di Roma dove il Pontefice prosegue il suo ricovero.

Tutte le scuole cattoliche oggi saranno unite nella preghiera: si terrà infatti un momento di raccoglimento di studenti e famiglie per la salute del Papa e si produrranno video, disegni, pensieri che le scuole poi pubblicheranno sui propri siti, negli oratori e nelle parrocchie di riferimento o invieranno in Vaticano.

"Gli facciamo così sentire la nostra vicinanza, il nostro sostegno e il nostro impegno a camminare con lui sulla via del Vangelo", spiega la presidente di Fidae, federazione di scuole cattoliche, Virginia Kalandich. Tantissimi intanto sono i biglietti e i disegni prodotti dai bambini in questi giorni in tutta Italia. Gli ultimi solo in ordine di tempo sono quelli i ragazzi del doposcuola diocesano 'I talenti' di Monghidoro, in provincia di Bologna. "Simpatia, amore, dolcezza, gentilezza, generosità: questo è quello che ci hai insegnato. Ti ringraziamo e chiediamo alla Madre di Dio la tua guarigione, ne abbiamo bisogno, il mondo intero ne ha bisogno!", si legge in un bel disegno con al centro la scritta 'Pace' davanti ad un meraviglioso arcobaleno, cuori e fiori.

PAPA FRANCESCO: “SALVO D’ACQUISTO SARA’ BEATO”

Nella giornata di ieri, tuttavia, dopo aver ricevuto l’Eucaristia, ha ripreso la sua attività lavorativa, segno della sua determinazione nonostante il quadro clinico complesso.

Inoltre il Papa dal Gemelli ha deciso che Salvo D'Acquisto sarà presto beato. Lunedì, "nel corso dell'udienza concessa al cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato e a monsignor Edgar Peña Parra, sostituto per gli Affari Generali", il Papa ha autorizzato il Dicastero delle cause dei santi a promulgare alcuni decreti sui santi. Tra questi quello riguardante "l'offerta della vita del servo di Dio Salvo D'Acquisto, fedele laico, nato a Napoli il 15 ottobre 1920 e morto a Palidoro il 23 settembre 1943".