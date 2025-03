Papa Francesco, il bollettino: "Condizioni stabili, non ha avuto altre crisi respiratorie. Prognosi riservata"

"Le condizioni cliniche del Santo Padre sono rimaste stabili. Ha alternato la ventilazione meccanica non invasiva a lunghi periodi di ossigenoterapia ad alti flussi, mantenendo sempre una buona risposta agli scambi gassosi. Non ha più la mascherina, può muoversi e camminare". E' ciò che si legge nel bollettino medico diramato dal Vaticano. "Il Santo Padre è apiretico e non mostra leucocitosi. I parametri emodinamici si sono sempre mantenuti stabili; ha continuato ad alimentarsi ed ha regolarmente effettuato la fisioterapia respiratoria, collaborando attivamente. Non ha presentato episodi di broncospasmo. È sempre vigile e orientato. Nel pomeriggio ha ricevuto l'Eucarestia, quindi si è dedicato alla preghiera per 20 minuti. La prognosi rimane riservata".

Notizie che fanno tirare un sospiro di sollievo a milioni di fedeli dopo il peggioramento che si era registrato ieri. La Santa Sede aveva fatto sapere infatti che Papa Francesco aveva avuto una crisi isolata di broncospasmo con vomito, e repentino peggioramento del quadro respiratorio.

L'assenza di leucocitosi nelle analisi del Papa è un segnale positivo perché fa pensare che non c'è un rialzo delle infezioni. E' quanto spiegano fonti vaticane in riferimento al bollettino di questa sera. Anche il ritorno alla respirazione naturale, alternata alla ventilazione con la maschera bocca-naso è un segnale di miglioramento. Tuttavia, rimarcano le stesse fonti, il quadro della salute del Papa rimane complesso e stabile.