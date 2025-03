Papa Francesco in lieve miglioramento: resta ricoverato, ma continua a lavorare

Le condizioni di salute di Papa Francesco restano stabili, ma si registrano segnali positivi. Secondo quanto riferito dalla Sala Stampa Vaticana, il Pontefice ha mostrato "lievi miglioramenti grazie alla fisioterapia respiratoria e motoria". Tuttavia, la sua dimissione dal Policlinico Gemelli non è ancora vicina e tutti gli impegni pubblici restano sospesi fino a nuovo ordine.

LA GIORNATA DI OGGI DI PAPA FRANCESCO

Oggi il Papa ha trascorso la giornata nel reparto al decimo piano dell’ospedale, alternando momenti di preghiera, riposo e lavoro. Il prossimo aggiornamento medico ufficiale è atteso per mercoledì 19 marzo. Le terapie stanno dando i primi risultati: per la prima volta dopo le difficoltà respiratorie, Francesco ha potuto ridurre l’uso dell’ossigeno ad alti flussi tramite cannule nasali, alternandolo con un supporto più leggero. Durante la notte, continua a ricevere ventilazione meccanica non invasiva, anche se i medici stanno cercando di diminuirla progressivamente. L’obiettivo principale resta quello di renderlo il più possibile autonomo nella respirazione, condizione necessaria per il suo ritorno in Vaticano. Non sorprende quindi che nella prima foto diffusa dal ricovero il Pontefice appaia senza cannule, in quanto può farne a meno per brevi periodi. Alcuni hanno notato un gonfiore alla sua mano, dovuto alla ridotta mobilità, ma già oggi risulta meno evidente.