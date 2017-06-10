Papa Francesco-Mattarella tra migranti, terrorismo e lavoro

Al centro anche lavoro per rafforzare i legami tra istituzioni e la gente

Terrorismo, migranti e lavoro, queste sono stati i temi al centro del colloquio tra Papa Francesco e il presidente della Repubblica Mattarella che si è svolto in mattinata al Quirinale. Il Papa ha sollecitato un paziente lavoro per rafforzare i legami tra istituzioni e la gente.

