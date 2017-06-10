Papa Francesco-Mattarella tra migranti, terrorismo e lavoro

Papa Francesco-Mattarella tra migranti, terrorismo e lavoro

Redazione Web

10 giugno 2017, ore 19:56

Al centro anche lavoro per rafforzare i legami tra istituzioni e la gente

Terrorismo, migranti e lavoro, queste sono stati i temi al centro del colloquio tra Papa Francesco e il presidente della Repubblica Mattarella che si è svolto in mattinata al Quirinale. Il Papa ha sollecitato un paziente lavoro per rafforzare i legami tra istituzioni e la gente.

Flotilla, verso il contatto con le navi israeliane. Meloni: "Le sofferenze palestinesi non sono la loro priorità"

Flotilla, verso il contatto con le navi israeliane. Meloni: "Le sofferenze palestinesi non sono la loro priorità"

La Marina israeliana ha annunciato che farà appelli con gli altoparlanti, ma in caso di avanzata ulteriore gli attivisti saranno trasferiti in Israele. Intanto l’opposizione critica duramente la premier, e Landini, leader Cgil, minaccia lo sciopero generale

Quirinale, Mattarella nella lista 'russofobi' di Mosca, la Farnesina convoca l’ambasciatore, solidarietà bipartisan

Quirinale, Mattarella nella lista 'russofobi' di Mosca, la Farnesina convoca l’ambasciatore, solidarietà bipartisan

In questo elenco ci sono anche altri esponenti del governo italiano, come il ministro degli Esteri e vicepresidente del Consiglio, Antonio Tajani, e il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in entrambi i casi per delle interviste al quotidiano 'Il Messaggero'

Migranti, la Corte europea contro il governo italiano: “I Paesi sicuri devono essere valutati dai giudici”

Migranti, la Corte europea contro il governo italiano: “I Paesi sicuri devono essere valutati dai giudici”

Il riferimento è al protocollo con l’Albania. Duro Palazzo Chigi: «La giurisdizione rivendica spazi che non le competono». Ma l'Anm: «Dimostrato che nessuno remava contro l’esecutivo»; e Schlein: “Meloni si assuma la responsabilità di scelte illegali”