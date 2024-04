I Coma_Cose presentano a RTL 102.5 “Malavita”: “Questo brano è il manifesto di ciò che siamo”

I Coma_Cose sono stati ospiti di RTL 102.5 in compagnia di Matteo Campese e La Zac per presentare il loro ultimo brano “Malavita”. Ai microfoni di RTL 102.5 hanno rivelato «È una canzone che fondamentalmente porta voglia di spensieratezza. Nasce quando siamo tornati dal tour estivo, che ha raggiunto circa trenta date, e che ci ha lasciato una valigia piena di ricordi e posti bellissimi. Ci siamo ritrovati a voler fare un brano diverso dal nostro repertorio, diverso dal nostro solito mood, di uscire dalla nostra comfort zone e di metterci in gioco».

Malavita

Prodotto da Merk & Kremont, “Malavita” (Asian Fake/Warner) ha una sonorità inedita per la band, un sorprendente mix che fonde mandolini ed echi di flamenco con un ritmo urban trascinante e molto coinvolgente. Il brano, originale e fresco, ha una prospettiva e uno stile narrativo diversi dal solito, non è una canzone in prima persona, ma il racconto in prosa di uno spaccato di vita. La protagonista della canzone è una donna dal passato burrascoso che decide di cambiare vita andandosene da un contesto opprimente che la tiene prigioniera. Nel testo di "Malavita" si uniscono immagini contemporanee molto vivide a un linguaggio che pesca dal cantautorato anni ‘70, già firma della band che da sempre ama mischiare codici ed epoche musicali. Inoltre durante The Flight, raccontano «Questo brano è un po' il manifesto di ciò che sono i Coma_Cose, una scatola di ispirazioni e di appunti di viaggi. Appena abbiamo sentito la traccia da Mark & Kremont, abbiamo trovato una reference a De André. Ci piace tantissimo e da tempo volevamo fare un pezzo con quel genere di narrativa e così si sono allineati gli assi per questo nuovo lavoro».

La collaborazione con gli Articolo 31

Tra gli ultimi lavori dei Coma_Cose troviamo un pezzo intitolato “Una cosa bene” in collaborazione con gli Articolo 31, che unisce generi differenti tra loro, quali hip-hop e indie/alternative. A riguardo, California e Fausto Lama, spiegano la nascita di questo featuring «È stata una bellissima scoperta, sono persone divertentissime e piene di vitalità. Li abbiamo conosciuti al Forum di Assago, durante una data del loro concerto dopo la reunion e poco prima che salissero sul palco, abbiamo parlato di tante cose importanti e di filosofia».

Prossimi progetti

Il duo si trova attualmente in un periodo ricco di impegni, ma non mancano le novità in ambito musicale. Infatti, tra il trasloco verso una nuova abitazione e un matrimonio da organizzare, i Coma_Cose stanno lavorando ad un nuovo disco e hanno già individuato il prossimo pezzo da rilasciare. Per quanto riguarda la direzione della loro carriera musicale, rivelano «A noi piace cambiare spesso, abbiamo un repertorio schizofrenico e ci piace fare un po' di tutto. Domani chi lo sa, ma continueremo sempre ad avere la voglia di stupirci, anche tramite noi stessi».