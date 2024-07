Il discorso alla nazione di Joe Biden, prime anticipazioni: mi sono ritirato per difendere la democrazia

Manca esattamente un'ora quando sulle agenzie di tutto il mondo arrivano le prime anticipazioni del discorso alla nazione del presidente degli Stati Uniti. Quello dallo Studio Ovale, della Casa Bianca, in cui Joe Biden spiegherà i motivi che l'hanno spinto al passo indietro nella corsa alle presidenziali ma illustrerà anche il programma (le cose da fare) dei prossimi sei mesi. Allora vediamo per titoli cosa sappiamo fin qui.

BIDEN, MI RITIRO PER DIFENDERE LA DEMOCRAZIA

Joe Biden si è ritirato in nome della "difesa della democrazia": cosi' nelle anticipazioni del suo discorso alla nazione. "La difesa della democrazia è più importante di qualsiasi titolo. Ho deciso che la strada migliore da seguire è passare il testimone a una nuova generazione", si legge ancora.

BIDEN, QUI NON GOVERNANO RE E DITTATORI MA IL POPOLO

"La cosa bella dell'America è che re e dittatori non governano. Lo fa il popolo. La storia è nelle vostre mani. Il potere è nelle vostre mani. L'idea dell'America è nelle vostre mani": cosi' Joe Biden secondole anticipazioni del suo discorso alla nazione. Il presidente aggiungerà "Traggo forza e trovo gioia nel lavorare per il popolo americano. Ma questo sacro compito di perfezionare la nostra Unione non riguarda me. Riguarda voi. Le vostre famiglie. Il vostro futuro".

LO SGUARDO AL FUTURO

"Nei prossimi sei mesi mi concentrerò sul mio lavoro di Presidente. Ciò significa che continuerò a ridurre i costi per le famiglie che lavorano duramente e a far crescere la nostra economia. Continuerò a difendere le nostre libertà personali e i nostri diritti civili - dal diritto di voto - al diritto di scelta": cosi' Joe Biden nelle anticipazioni del suo discorso alla nazione.