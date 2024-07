Inaugurata la XXXIII Olimpiade, a Parigi grande show sotto la pioggia

Mai vista una cerimonia inaugurale così. Singolare, sorprendente, non sempre in linea con i canoni olimpici. Del resto, bisognava aspettarselo, vista la scelta di Parigi di salutare l’inizio dei Giochi Olimpici dal cuore della città e non in uno stadio, come avviene solitamente.





Lo show

La parata degli atleti sulla Senna, è stata persino marginale rispetto allo spettacolo, che ha mescolato personaggi ed eventi storici della Francia, con la sua modernità, che ad un certo punto ha trasformato i luoghi simbolo di Parigi in una discoteca a cielo aperto. Il tutto sotto una pioggia incessante, che non ha risparmiato nessuno, compreso il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che in ogni caso non si è perso un’istante della cerimonia.





Lady Gaga e Celine Dion

Lady Gaga ha incantato il pubblico contando in perfetto francese, coperta di piume di struzzo. Ma i veri brividi li ha regalati Celine Dion, che ha scelto la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi per il suo ritorno in pubblico. Il suo inno all’amore è stato uno dei momenti più alti della serata. Originale anche la sfilata di moda dedicata alla diversità, che ha visto tra i protagonisti anche la campionessa paralimpica Bebe Vio. La Francia ha anche celebrato la sua storia, a cominciare dalla rivoluzione francese. Oggi le prime gare.





Il braciere olimpico

Insolito anche il rito che dà inizio ai Giochi Olimpici : stavolta il braciere è stato acceso su una mongolfiera, che circa trecento anni fa prese per la prima volta il volo proprio dalla capitale francese. Gli ultimi tedofori sono stati due grandi dello sport transaplino, il judoca Teddy Riner e Marie Josè Perec, ma la fiaccola è passata anche dalle mani di atleti non francesi, a cominciare da Rafa Nadal.





La festa degli Azzurri

Festosa la sfilata degli azzurri, con un contrattempo per il portabandiera Gianmarco Tamberi, che durante il passaggio sulla senna ha perso la fede nunziale. Non sono mancati i momenti di grandissimo spettacolo.