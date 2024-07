Lady Gaga aprirà le Olimpiadi di Parigi 2024? È quello che i fan sospettano

Lady Gaga, una delle più grandi popstar al mondo, si trova a Parigi dove, a partire dal 26 luglio, si terranno le Olimpiadi. La cantante e attrice è stata avvistata mentre salutava i fan e mandava baci all’uscita di Ville Lumière: indossava una giacca di pelle, degli occhiali da sole e un cappellino da baseball. I fan però non credono che la cantante si trovi nella capitale francese solo per una vacanza, bensì sarebbe proprio lei l’ospite speciale previsto per la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici 2024. È proprio su X e Instagram, che il profilo ufficiale dei Giochi Olimpici, ha pubblicato un video il 19 luglio che ha generato notevole curiosità. Il post ritrae una persona incappucciata mentre si stringe una cintura metallica alla vita e utilizza una grande bandiera con il classico logo delle Olimpiadi come se fosse un mantello. Alla fine della clip si legge «Non avete ancora visto nulla. Ci vediamo il 26 luglio». Ad accompagnare il video postato sui social, una descrizione particolare: «Alla stessa ora la prossima settimana» . Numerosi i commenti, provenienti da tutto il mondo, in cui si prova ad indovinare chi sarà ad esibirsi alla cerimonia di apertura. Tra questi, non mancano quelli rivolti appunto a Lady Gaga, che attualmente sembra la favorita: «È Lady Gaga? Non scherzate!», «È Gaga vero?» e ancora «Lo sapevo che era Gaga».

I prossimi progetti della cantante

Di recente la cantate è stata protagonista di numerose novità condivise con i suoi fan. Lady Gaga ha preso parte, nel ruolo di Harley Quinn, nel secondo capitolo del film Joker, insieme a Joaquin Phoenix. “Joker: Folie à Deux” uscirà nelle sale italiane il 2 ottobre 2024, ma per dare al pubblico un assaggio del film, ad inizio anno, è stato rilasciato un teaser trailer, in attesa del vero trailer che verrà rilasciato oggi, 23 luglio, alle ore 15 dal canale Warner Bros. Italia su Youtube. Sempre restando nell’ambito delle novità, qualche giorno fa, Lady Gaga ha pubblicato su Instagram un’immagine che la ritrae in una sala di registrazione, accompagnata da una breve descrizione che ha fatto subito emozionare i fan: «Sola in studio, felice come sempre a fare musica. Mi sento così grata e il mio cuore è tranquillo. È come la meditazione. Non vedo l’ora di farvi sentire a cosa sto lavorando». Durante il film concerto dell’ultima tournée infatti aveva mostrato il nuovo progetto annunciando «LG7 è vicino».