Leo Gassmann a RTL 102.5: “Sono carico per l’estate, il brano parla della leggerezza e spensieratezza che questa stagione porta con sé”

Leo Gassmann è stato ospite di RTL 102.5, in compagnia di Matteo Campese e La Zac, per presentare “Free Drink”, il suo nuovo singolo che verrà rilasciato venerdì 17 maggio. Ritmo e fischietto irresistibili che gridano caldo ed estate, voglia di evasione e divertimento, il dichiarare l’amore per le persone di cui scegliamo di circondarci… tutto questo è “Free Drink”. Un brano perfetto da ascoltare mentre si va in motorino con il vento in faccia, mentre ci si tuffa in mare o mentre ci si abbraccia. Ai microfoni di RTL 102.5, Leo Gassmann ha raccontato: «Sto bene, è un buon momento della mia vita e del mio percorso, sta per iniziare l’estate e siamo carichi. Ho una canzone per l’estate, si intitola “Free drink” e ve la faccio ascoltare in anteprima, perché uscirà venerdì. Parla della leggerezza e spensieratezza che l’estate porta con sé. È stato un anno un po’ difficile per tutti, sia politicamente che globalmente parlando, perché ci sono stati tanti eventi, come la perdita del Santo Padre, e sicuramente anche tante cose nella vita privata di ognuno di noi. Finalmente arriva l’estate e cercheremo di divertirci tutti insieme. Con la frase “Noi siamo due free drink” si intende un po’ quel concetto di coppia d’estate. Io mi immagino l’estate sulla spiaggia con un paio di spritz, una ragazza, gli amici. È un po’ una metafora divertente per cercare di avere un momento piacevole con le persone che amiamo. La ragazza nel videoclip è un’amica, è una grandissima attrice, una persona stupenda e ci tenevo a fare questo video con lei».





“E POI SEI ARRIVATA TU” E IL TOUR

“Free Drink” segue la pubblicazione della ballad “E poi sei arrivata tu”, i primi due brani pubblicati nel 2025 da Leo. Il primo brano è stato lanciato con un’iniziativa social realizzata dallo stesso Leo, che ha avviato un vero e proprio ‘sondaggio’ con i suoi followers chiedendo di condividere le proprie esperienze d’amore e ricevendo in cambio messaggi, lettere bellissime, potenti e storie piene di speranza di persone che hanno ricominciato a vivere. «Quest’estate suonerò in giro, nei festival e ci sarà qualche data che ancora non abbiamo fatto uscire. Cercherò di portare avanti questa canzone e il mio progetto musicale, portando un po’ di sorrisi in giro» ha aggiunto Leo Gassmann in diretta su RTL 102.5.