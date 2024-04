RTL 102.5 è la radio ufficiale dell’81a edizione degli Internazionali BNL d’Italia

RTL 102.5 è la radio ufficiale della 81a edizione degli Internazionali BNL d’Italia e sarà presente al Foro Italico di Roma dal 4 al 19 maggio.

Quella tra RTL 102.5 e la FITP è una partnership ormai consolidata e testimonia la grande attenzione che la prima radiovisione d'Italia riserva allo sport e agli eventi sul territorio.

Dal 4 al 19 maggio, RTL 102.5, Radio Zeta e RTL 102.5 News saranno in diretta dal Foro Italico con programmi e collegamenti. Direttamente dal radio truck di RTL 102.5, dalle 11:00 alle 13:00, su RTL 102.5, Federica Gentile e La Mario condurranno "W l'Italia", mentre Francesco Fredella sarà l’inviato di "Protagonisti" alla manifestazione. Su Radio Zeta, dalle 9:00 alle 11:00 Luigi Provenzani e Alessandra Vatta apriranno la giornata con “Turbozeta”, dalle 13:00 alle 15:00, Carolina Russi Pettinelli e Francesco Ciannamea guideranno il programma "Zetagram", seguito dalle 17:00 alle 19:00 da "Il Bar dello Sport" su RTL 102.5 News con Andrea Monaco. Nel weekend, dal radio truck di RTL 102.5, Carolina Rey e Charlie Gnocchi condurranno "W l'Italia - No Problem" dalle 11:00 alle 13:00, seguito da "Hello Weekend" con Luisa Carnello. Poi, sarà la volta di "Mai Visto alla Radio" con Tommaso Angelini, mentre dalle 19:00 alle 21:00, sarà il turno di "Shaker" con Carlo Elli. Su Radio Zeta, dalle 17:00 alle 19:00, sarà in onda "Generazione Zeta" con Nicolò Pompei e Angelica Elli.

Il filo diretto con gli Internazionali BNL d'Italia continuerà anche nei notiziari, durante i quali verranno seguite le partite e commentati i risultati del torneo.

RTL 102.5, radio ufficiale degli Internazionali BNL d’Italia, regala i biglietti per assistere al torneo. Visitando la sezione “Special & Contest” su RTL 102.5 Play, gli ascoltatori della prima radiovisione d’Italia potranno ricevere grandi sorprese.