Motogp, Bagnaia vince in Germania e torna leader del mondiale

Francesco Bagnaia ha vinto il GP di Germania classe MotoGP sulla pista del Sachsering conquistando così il suo sesto successo stagionale, il quarto consecutivo in una gara completa. Il pilota Ducati ufficiale ha sfruttato la scivolata di Jorge Martin, finito a terra mentre era in testa a due giri dalla fine, tagliando il traguardo per primo e sorpassando il rivale in vetta alla classifica iridata. Sul podio insieme a Bagnaia i deu fratelli Marquez con le Ducati del team Gresini: Marc, partito dalla tredicesima posizione, ha chiuso al secondo posto, Alex sul gradino più basso, terzo. Quarta posizione per Enea Bastianini. L'ultima volta che due fratelli avevano condiviso il podio era stato il Gran Premio di Imola del 1997 con i fratelli Aoki. Prossimo Gran Premio il 10 Agosto a Silverstone, in Inghilterra.