Crede di avere una relazione con Brad Pitt e viene truffata di 830 mila euro

Una donna francese di 53 anni è rimasta vittima di una truffa da manuale che vede coinvolto, anche se indirettamente, Brad Pitt. La donna sarebbe stata convinta da un truffatore che si spacciava per il divo a intrecciare una relazione virtuale con lui arrivando a farsi donare oltre 800.000 euro per cure mediche. Tutto è iniziato nel febbraio 2023, quando Anne, durante una vacanza a Tignes con il marito e la figlia, si iscrive per la prima volta su Instagram. Qui viene contattata da una donna che si presenta come Jane Etta Pitt, madre dell’attore Brad Pitt, e che insinua che Anne possa essere “la donna giusta” per suo figlio. Anne, incuriosita ma ignara, risponde ai messaggi e cade nella trappola. Il falso Brad Pitt, approfittando della crisi matrimoniale di Anne, instaura con lei una relazione virtuale sempre più intima. La convince della sua autenticità inviandole messaggi romantici, poesie, e persino foto e video deep fake che sembrano confermare la sua identità. Dopo aver conquistato la sua fiducia, il truffatore inizia a chiederle denaro con scuse sempre più elaborate: da spese doganali per regali di lusso mai ricevuti a costi per presunte cure mediche per un cancro ai reni. Anne, che nel frattempo ha ricevuto una liquidazione di circa 800 mila euro dopo il divorzio dal marito, versa somme ingenti su conti esteri, convinta di aiutare l’attore. Solo nell’estate del 2024, dopo aver visto il vero Brad Pitt con una nuova compagna sui giornali, inizia a rendersi conto dell’inganno. Ormai ridotta sul lastrico, ha perso la casa e tutti i suoi beni, tentato il suicidio tre volte, e ora vive con un’amica. Ha avviato una raccolta fondi online per finanziare le spese legali e, su consiglio medico, è stata ricoverata in una clinica per depressione grave. Ma Anne non è l'unica ad essere stata truffata da qualcuno che si fingeva Brad Pitt. Precedenti rapporti provenienti dalla Spagna affermavano che una megatruffa che coinvolgeva il nome dell'attore ha spinto tre donne a dare denaro ai malviventi che promettevano relazioni romantiche. Secondo quanto riferito, la polizia spagnola avrebbe arrestato cinque persone, ha sequestrato vari oggetti e recuperato parte del denaro sottratto con l'inganno.