Olimpiadi di Parigi, domani si inizia con il calcio

La cerimonia di apertura di Parigi 2024 è prevista per venerdì, ma le Olimpiadi nella capitale francese iniziano prima del solito. Come consuetudine, sarà il calcio a dare il via ai Giochi, con le partite della prima giornata della fase a gironi che si terranno domani, segnando l'inizio di un fitto calendario. Tuttavia, diverse stelle del calcio non parteciperanno a causa di infortuni o per il mancato permesso dei loro club. Questo significa che non vedremo giocatori come Mbappé, Griezmann, Messi, Di Maria, Yamal e Nico Williams. Anche il Brasile, vincitore dell'oro nelle ultime due edizioni a Rio e Tokyo, non si è qualificato questa volta, lasciando spazio al Paraguay del talento Diego Gonzalez. Gonzalez è un caso curioso, poiché non ha ancora giocato nella prima squadra della Lazio, destino condiviso con gli altri 'italiani' Coli Saco del Napoli (Mali) e Henry Camara dell'Atalanta (Guinea).

OLIMPIADI, CALCIO E NON SOLO

Il calcio maschile dei Giochi, riservato agli under 23 con l'aggiunta di tre fuoriquota, rischia di passare inosservato, oscurato da sport olimpici più tradizionali come l'atletica, il nuoto, il pugilato e il judo, oltre ad altri sport di squadra come il basket, con il 'Dream Team' degli USA e la Francia di Victor Wembanyama. Anche il torneo di calcio femminile, dove le stelle non mancano, potrebbe rubare la scena. Le nazionali femminili partecipano con le loro squadre maggiori, e così la Spagna schiera le sue campionesse del mondo, inclusa Jenni Hermoso, mentre il Brasile ha Marta alla sua sesta Olimpiade.





IL PROGRAMMA DI DOMANI

Domani, alle 15 a St. Etienne, ci sarà subito un interessante incontro tra Argentina e Marocco. L'Argentina, guidata dal ct Javier Mascherano, schiererà quattro campioni del mondo: il portiere Geronimo Rulli, il veterano difensore Nicolás Otamendi (36 anni), il trequartista Thiago Almada del Lione e l'attaccante del Manchester City Julian Alvarez. Il Marocco ha convinto il Paris SG a rilasciare l'ex interista Achraf Hakimi come fuoriquota. Sempre domani alle 15, al Parco dei Principi, la Spagna affronterà l'Uzbekistan, con i nuovi campioni d'Europa Fermìn e Alex Baena in campo. In serata, alle 21, lo stadio del PSG ospiterà Mali-Israele, partita per cui è previsto un ingente schieramento di sicurezza. A Lione, con inizio alle 19, l'incontro tra Iraq e Ucraina avrà rilevanti implicazioni politiche oltre che sportive. La Francia, allenata da Thierry Henry, debutterà alle 21 al Velodrome di Marsiglia contro gli USA, affidandosi al suo fuoriquota Alexandre Lacazette per ottenere l'oro, che la Francia ha vinto solo a Los Angeles 1984. Qualche ora prima, alle 16.30 allo Stade de France, scenderà in campo la Francia del Rugby a Sette con la superstar Antoine Dupont, in una delle discipline che anticipa l'inizio ufficiale dei Giochi. Anche qui, la squadra di casa punta all'oro, nonostante la concorrenza di Fiji e Nuova Zelanda.