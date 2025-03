Calcio, assolti Michel Platini e Sepp Blatter nel processo per frode in Svizzera Photo Credit: https://agenziafotogramma.it/

PLATINI E BLATTER ASSOLTI

Michel Platini e l'ex presidente della FIFA Sepp Blatter sono stati assolti, nuovamente, in appello dalla giustizia svizzera nel processo per frode che, nel 2015, compromise le ambizioni dell'ex fuoriclasse francese di diventare il numero uno del calcio mondiale. La Corte d'Appello straordinaria del Tribunale penale federale, come già era avvenuto nel primo grado di giudizio, ha respinto le richieste della Procura, che aveva chiesto per entrambi una pena di 20 mesi con sospensione condizionale. Dopo quasi un decennio di battaglie legali. però., resta ancora aperta la possibilità di un ricorso finale presso il Tribunale federale svizzero, ma solo per aspetti strettamente giuridici. Questo lascia ancora un piccolo margine di incertezza sulla chiusura definitiva del caso, anche se la decisione di oggi conferma l'assoluzione già pronunciata nel 2022.