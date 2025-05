La festa scudetto del Napoli, l'arrivo via mare e il bagno di folla con i tifosi

Una indimenticabile per la città di Napoli per celebrare i ragazzi di Antonio Conte, vincitori dello Scudetto. Il sindaco Gaetano Manfredi ha preso parte alle celebrazioni salendo sull’imbarcazione che ha trasportato squadra e dirigenti verso il molo da cui è partito il corteo trionfale lungo il lungomare. Insieme a lui, il prefetto Michele di Bari, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e l’allenatore Antonio Conte, che ha ricevuto abbracci e congratulazioni da istituzioni e tifosi.

L'ARRIVO VIA MARE E LA PARATA SUL BUS SCOPERTO

Il passaggio della barca con a bordo i protagonisti del trionfo ha scatenato un’ovazione generale. Migliaia di sostenitori si sono radunati lungo tutta la costa, sventolando bandiere azzurre e intonando cori, dando vita a un’atmosfera carica di entusiasmo e gratitudine. Al momento dell’attracco al Molo Luise, l’emozione era tangibile, con la folla in festa che attendeva l’arrivo dei propri beniamini. Alcune tensioni si sono registrate all’ingresso delle aree transennate, dove l’eccessiva affluenza ha spinto gli organizzatori ad aprire temporaneamente i varchi per evitare disordini. I due autobus scoperti con a bordo i giocatori del Napoli hanno poi preso il via lungo via Caracciolo, scortati da un mare di tifosi. Su uno dei bus, un drappo commemorativo era dedicato a Daniele, un giovane tifoso scomparso prematuramente, molto vicino a Zambo Anguissa, che per tutta la stagione ha portato un polsino in suo onore. Le immagini del corteo, sia via terra che via mare, hanno mostrato un popolo unito in una festa di colori, canti e commozione.