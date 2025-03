Calcio, Tudor prepara l'esordio con la Juventus contro il Genoa di Patrick Viera

La gara contro il Genoa sarà solo la prima di nove finali che la Juventus dovrà affrontare per assicurarsi un posto tra le prime quattro e qualificarsi alla prossima Champions League. La squadra è attualmente dietro di un punto rispetto al Bologna, ultima delle qualificate e il cammino non sarà privo di ostacoli. Se il debutto con il Genoa appare alla portata, la sfida successiva metterà subito alla prova Tudor, con una trasferta insidiosa all’Olimpico contro la Roma. Tra il 12 e il 27 aprile, la Juventus avrà l’opportunità di guadagnare punti preziosi in un trittico di gare sulla carta favorevoli: affronterà Lecce e Monza in casa, con in mezzo la trasferta di Parma nel giorno di Pasquetta.

IL FINALE DI STAGIONE

Questo periodo potrebbe risultare decisivo per consolidare la posizione in classifica prima delle due sfide più complicate, entrambe lontano dallo Stadium. Il 4 maggio i bianconeri saranno ospiti del Bologna in un vero e proprio spareggio Champions, mentre l’11 maggio Tudor farà ritorno da ex all’Olimpico per affrontare la Lazio. Il finale di stagione sembra meno impegnativo: alla penultima giornata, la Juventus ospiterà un’Udinese ormai priva di obiettivi, mentre nell’ultima sfida i bianconeri saranno in trasferta a Venezia, squadra che potrebbe già essere retrocessa. Tuttavia, Tudor non ama fare calcoli: alla Continassa la parola d’ordine è "Genoa". Partire con il piede giusto è fondamentale, e Locatelli e compagni sanno bene che sbagliare il primo passo potrebbe complicare tutto il percorso.