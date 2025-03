Oggi, domenica 30 marzo si corre la Gand-Wevelgem 2025, è una corsa adatta ai velocisti

Oggi, domenica 30 marzo si corre l'edizione numero 87 della Gand-Wevelgem. La corsa anticipa di sette giorni il Giro delle Fiandre. È uno degli appuntamenti più importanti del periodo delle classiche del pavé,. Si parte da Ypres e arrivo sulla Vanackerestraat a Wevelgem dopo 250,3 km. Il percorso, pur non essendo privo di insidie, favorisce i velocisti. Quest'anno complice l'assenza di grandi nomi come Mathieu van der Poel e Tadej Pogacar, lascia aperto ogni pronostico per la vittoria finale. Su tutti Mads Pedersen, campione in carica, che parte oggi come uno dei favoriti.





Il percorso

La Gand-Wevelgem, 250,3 km , è la storica Classica delle Fiandre, presenta un percorso misto tra salite impegnative come lo Scherpenberg, il Baneberg, il Monteberg e, soprattutto, il Kemmelberg, una salita di 700 metri con pendenze fino al 21,1%, strade acciottolate e tratti sterrati. La parte più temuta però è quella dei Plugstreets, i sentieri sterrati che spesso sono causa di incidenti e cadute. Gli ultimi 34 chilometri sono completamente pianeggianti e se la selezione non avrà fatto il suo compito, la gara potrebbe essere favorevole per i velocisti. Ma nel ciclismo di oggi tutto è possibile.





I favoriti

Detto delle assenze tra i big, è Mads Pedersen, leader del Team Lidl-Trek, uno dei principali favoriti di questa edizione. Il danese che ha già trionfato alla Gand-Wevelgem nel 2020 e nel 2024 si sente in ottima forma ed è pronto a puntare al terzo successo in questa gara.





L’Italia

Tra gli italiani in gara l’attenzione si sposta su Jonathan Milan, compagno di squadra di Pedersen nella Lidl-Trek. Al via anche Matteo Trentin (Tudor Pro Cycling), che ha dalla sua l’esperienza in corsa e potrebbe essere una mina vagante, visto che ha già conquistato due podi in questa corsa e conosce bene le strade fiamminghe.





Gli outsider

Nella lunga lista degli iscritti alla Gand-Wevelgem di oggi, ci sono nomi che possono fare la differenza. Tra i velocisti, i più attesi sono il norvegese Alexander Kristoff, il giovane eritreo Biniam Girmay, il belga Jasper Philipsen, uno dei più forti in gruppo, e l'olandese Olav Kooij. Tra i corridori belgi pronti a lottare per la vittoria finale ci son Tim Merlier e Arnaud De Lie. Quest’ultimo è uno degli sprinter più promettenti della nuova generazione.