Coppa Italia, vigilia di Milan-Inter, un derby dalle emozioni contrastanti

A meno di ventiquattro ore dal fischio d’inizio, l’Inter si prepara ad affrontare il Milan nell’andata della semifinale di Coppa Italia. Il derby non è solo una chance per avvicinarsi alla finale, ma anche un’occasione di riscatto per i nerazzurri, reduci dalla sconfitta in Supercoppa contro i rossoneri. Il successo con l’Udinese ha mantenuto la squadra di Simone Inzaghi a +3 sul Napoli in campionato, ma ora la concentrazione è tutta sulla stracittadina. L’Inter, però, arriva con diverse assenze pesanti. Oltre a Lautaro Martinez e Denzel Dumfries, entrambi fermi ai box per infortunio, mancherà anche Kristjan Asllani per squalifica. A complicare ulteriormente la situazione c’è il forfait di Mehdi Taremi: gli esami svolti oggi hanno evidenziato un risentimento muscolare agli adduttori della coscia sinistra. L’attaccante iraniano resterà fuori almeno venti giorni, saltando così entrambi i derby di Coppa Italia, le gare di campionato contro Parma e Cagliari e l’andata dei quarti di Champions contro il Bayern Monaco.

LE SCELTE DI INZAGHI

Sul piano tattico, Inzaghi dovrà trovare soluzioni per non perdere equilibrio. Alessandro Bastoni e Nicolò Barella torneranno dal primo minuto, con Hakan Calhanoglu che sarà chiamato a un tour de force a centrocampo, data l’assenza di Asllani. Restano da valutare le condizioni di Marko Arnautovic e Davide Frattesi, entrambi usciti acciaccati nella vittoria contro l’Udinese. Tuttavia, filtra ottimismo sul loro recupero, con buone possibilità di vederli tra i convocati per il derby. Frattesi, in particolare, ha affidato i suoi pensieri a Instagram dopo l’ultima partita: “Era troppo importante… Vi chiedo scusa se ogni tanto sembro spento, ma chi mi conosce sa cosa sta succedendo. Forza Inter!”. Il centrocampista ex Sassuolo, già al centro di voci di mercato a gennaio, ha lasciato intendere di attraversare un momento complicato senza però svelare ulteriori dettagli. Già a gennaio, dopo la partita contro il Lecce, aveva fatto riferimento a problemi familiari, parlando delle condizioni di salute della nonna. Ora l’Inter si appresta a scendere in campo con la determinazione di chi vuole riscattarsi. Il Milan, forte del trionfo in Supercoppa, parte con il morale alto, ma i nerazzurri sanno che in un derby può succedere di tutto. San Siro è pronto a vivere una notte di emozioni e tensione, con due squadre che si giocano molto più di un semplice passaggio del turno.