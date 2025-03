Calcio, Inter e Milan pronte ad acquisire l'area di San Siro per costruire il nuovo stadio

IL DOSSIER AL COMUNE DI MILANO

Inter e Milan hanno presentato un dossier al Comune di Milano per acquisire lo stadio di Giuseppe Meazza e l’area circostante, per costruire un nuovo impianto e trasformare l’intera zona. L’operazione, dal valore complessivo di 1,2 miliardi di euro, prevede un nuovo stadio moderno da circa 71.500 posti, progettato per essere operativo 365 giorni l'anno e la riqualificazione della zona. I club hanno scartato, tra le varie ipotesi, quella di una ristrutturazione completa del Meazza, optando, invece, per la realizzazione di una nuova struttura accanto all’attuale stadio, di cui una parte verrà mantenuta e riconvertita per altri usi. Attorno al nuovo impianto sorgerà una cittadella dello sport con musei, negozi, uffici, hotel e spazi verdi.

IL BANDO PUBBLICATO DAL COMUNE

Nel frattempo, ieri, il Comune ha pubblicato un bando per raccogliere manifestazioni di interesse relative alla vendita dello stadio e delle aree adiacenti. L’iniziativa mira a verificare se esistano proposte migliorative rispetto a quella già avanzata da Inter e Milan l’11 marzo. Il bando resterà aperto fino al 30 aprile 2025, dando la possibilità ad altri soggetti di presentare delle alternative per quanto riguarda la riqualificazione dell'area. In parallelo, sono stati resi pubblici anche la valutazione dell’Agenzia delle Entrate sul valore del complesso e il Documento di fattibilità delle alternative progettuali presentato dai club. Secondo le stime, la sola costruzione del nuovo stadio comporterà un investimento di circa 700 milioni di euro, con un’apertura prevista nel 2031.