Calcio, il Genoa contro la Juventus con una maglia speciale per omaggiare il Boca Juniors

GENOVA E BUENOS AIRES

Genova e Buenos Aires, Italia e Argentina unite, ancora una volta, in un abbraccio lungo più di un secolo. Un legame che il Genoa, il 29 marzo, rinnoverà con una maglia speciale per la sfida contro la Juventus a Torino, in onore dei 120 anni del Boca Juniors. Il club rossoblù ha deciso di rendere omaggio alla storica società argentina, fondata nel 1905 da immigrati italiani, molti dei quali provenienti proprio dalla Liguria e, in particolare, da Genova. Un legame profondo che si riflette anche nel soprannome del Boca, "Xeneizes" (Genovesi), stampato con orgoglio sul retro della divisa. L’iniziativa è stata presentata nella suggestiva cornice del Museo dell’Emigrazione Italiana alla Commenda di Prè, nel cuore di Genova.

LE PAROLE DI BLASQUEZ

L’amministratore delegato del Genoa, Andrés Blazquez, ha spiegato che si tratta di una scelta spontanea da parte del club più antico d’Italia: "È un tributo che abbiamo voluto fare noi al Boca, per rispetto alla sua storia e alla sua grandezza". Blazquez ha inoltre annunciato che la partita contro la Juventus sarà trasmessa anche negli Stati Uniti in prima serata sul canale CBS Sports. "Siamo molto felici di questa opportunità – ha dichiarato – perché sarà una vetrina importante per il Genoa, permettendoci di mostrare ciò che stiamo costruendo qui a Genova". Il dirigente rossoblù ha poi condiviso un ricordo personale legato al Boca Juniors: "Trent’anni fa ho vissuto per tre anni in Argentina e ho avuto la fortuna di seguire il Boca dal vivo alla Bombonera. Oggi, poter rendere omaggio a quel club come dirigente del Genoa è davvero emozionante".