Papa Francesco, politica unita nel ricordo, da Giorgia Meloni ad Elly Schlein l’addio al “Pontefice del dialogo”

Cordoglio bipartisan della politica italiana per la scomparsa di Papa Francesco. Giorgia Meloni https://www.rtl.it/notizie/articoli/morte-di-papa-francesco-le-lacrime-della-premier-giorgia-meloni/ leader di Fdi e presidente del Consiglio, non nasconde la sua commozione: "Mancherà anche a me, avevo con lui uno straordinario rapporto personale, con lui si poteva parlare di tutto, ho avuto il privilegio di potermi confrontare con lui su tutto". Parlando al Tg1 di Francesco dice: "Ha chiesto al mondo, ancora una volta, il coraggio di un cambio di rotta, per percorrere una strada che 'non distrugge, ma coltiva, ripara, custodisce'". "Con papa Francesco ho avuto un rapporto molto più assiduo di quello che si credesse, oltre i ruoli istituzionali, era capace di dare conforto nei momenti più complessi", rivela Meloni.

Gentiloni

Tra i primi a scrivere su X, l'ex premier Paolo Gentiloni, che così ricorda il pontefice: "È stato un grande Papa. Ha dato tutto alla sua Chiesa". Poco dopo sui social il vicepremier Antonio Tajani aggiunge: "Papa Francesco è tornato alla Casa del Padre. Cura del Creato, misericordia, fratellanza: è stato un grande pontefice. Un amico dell'Italia". "Preghiamo per lui e per il futuro di tutta la Chiesa Cattolica. Santo Padre, ci protegga da lassù", conclude l'azzurro. Matteo Salvini posta una foto di Francesco scrivendo che "ha raggiunto la Casa del Padre". Da Camera e Senato, fanno sentire la loro vicinanza i presidenti Fontana ("suo costante richiamo alla fratellanza tra i popoli resteranno un faro") e La Russa ("il suo impegno per il dialogo, la pace e l'attenzione agli ultimi resteranno un'eredità preziosa").

Crosetto

Tra i ministri Guido Crosetto ricorda come sia stato "il primo Papa che ha parlato con durezza delle disuguaglianze, della povertà, che ha girato lo sguardo di tutti noi verso le cose che ci faceva male vedere e che ci dava fastidio vedere". "E' stato un pungolo anche alle coscienze di molti cattolici in questi anni, quindi sentiremo la mancanza", avverte il titolare della Difesa. Per Ciriani, a capo dei rapporti con il Parlamento ora "siamo tutti orfani", definendo il pontificato appena conclusosi all''insegna "d'amore, di solidarietà e di fratellanza".

Schlein

La segretaria del Pd, Elly Schlein parla dello scomparso definendolo "il papa del dialogo, della pace, della speranza, sempre dedito agli ultimi, ai più emarginati e ai più poveri". ricordando come "anche su tanti altri versanti è stato innovativo, coraggioso all'interno della Chiesa". Quella della pace è la cifra su cui insiste anche il leader del M5S, Giuseppe Conte, che del Papa ricorda come fino a ieri avesse "ribadito che nessuna pace è possibile senza un vero disarmo". Da sinistra Nicola Fratoianni lo descrive come "uomo di pace e di giustizia, è stato, in questi tempi difficili devastati dalla diseguaglianza e dalla violenza, un esempio di tolleranza e amore verso i più deboli". Matteo Renzi ricorda "il tratto di una affettuosa umanità e di una vivace curiosità per il mistero dell'altro". Carlo Calenda lo definisce "guida spirituale capace di parlare a credenti e non credenti".