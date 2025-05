Papa Leone XIV al Regina Coeli. Fortissimo appello per la pace. In centomila a Piazza San Pietro

Le parole al Regina Coeli di Leone XIV hanno ricordato il memorabile appello di Giovanni Paolo II nel 2000 : " Ai giovani dico: non abbiate paura di seguire e accettare l'invito della Chiesa e di Cristo Signore ". Le stesse parole che Giovanni Paolo II il 9 agosto del 2000 tenne davanti a due milioni di persone, incoraggiando i giovani a non aver paura di credere in Gesù alle soglie del Terzo millennio.

Mi rivolgo ai grandi del mondo: mai più la guerra! Queste parole il Pontefice non le ha solo scandite, Leone XIV ha alzato di un tono la voce . Porto nel mio cuore le sofferenze dell'amato popolo ucraino, ha detto il Papa. " Si faccia il possibile per giungere al più presto a una pace autentica, giusta e duratura - poi ha aggiunto -. Siano liberati tutti i prigionieri e i bambini possano tornare alle proprie famiglie ". Leone XIV si è detto addolorato profondamente da quanto accade nella Striscia di Gaza . " Cessi immediatamente il fuoco, si presti soccorso umanitario alla stremata popolazione civile e siano liberati tutti gli ostaggi " le sue parole. Poi il pontefice ha citato la tregua tra India e Pakistan, ed ha chiesto che si giunga ad accordo durevole. " A quanti altri conflitti ci sono nel mondo affido alla Regina della Pace questo accorato appello perché sia Lei a presentarlo al Signore Gesù per ottenerci il miracolo della Pace " ha aggiunto papa Leone XIV al Regina Coeli.

LO STILE DI PAPA LEONE XIV

"Cari fratelli e sorelle, buona domenica!", le sue prime parole quando è uscito sulla Loggia centrale delle Benedizioni della Basilica Vaticana affacciandosi su Piazza San Pietro per il Regina Coeli, la preghiera mariana che in questo periodo pasquale e fino alla Pentecoste sostituisce l'Angelus. Leone XIV è stato accolto da un grande applauso della folla di fedeli e tante le grida "Viva il Papa". Secondo una prima stima della questura c'erano quasi centomila persone in Piazza San Pietro. La gioia e il frastuono hanno segnato il primo appuntamento della domenica con fedeli, romani e pellegrini, "l'aggravante" di un incontro rumoroso sta nel Giubileo delle bande musicali, che si celebra oggi a Roma. "Saluto con affetto tutti questi pellegrini e li ringrazio perché con la loro musica e le loro rappresentazioni allietano la festa, la festa di Cristo Buon Pastore: sì, è Lui che guida la Chiesa con il suo Santo Spirito", ha detto Leone XIV. Un incontro con la piazza gremita che il Papa ha concluso augurando una buona festa a tutte le mamme "Mando un caro saluto a tutte le mamme con una preghiera per loro e per quelle che sono già in cielo. Buona festa a tutte le mamme!" l'augurio nel giorno in cui si celebra la Festa della mamma.