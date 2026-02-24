Patty Pravo a Sanremo 2026 con “Opera”: il testo e il significato del brano in gara al Festival

Patty Pravo a Sanremo 2026 con “Opera”: il testo e il significato del brano in gara al Festival

Patty Pravo a Sanremo 2026 con “Opera”: il testo e il significato del brano in gara al Festival Photo Credit: Matteo Pavone

Redazione Web

24 febbraio 2026, ore 21:45

La cantante presenta al Festival di Sanremo 2026 un brano che è un inno all'unicità e alla sventatezza della vita

Con "Opera" la mitologica Patty Pravo, che celebra i 60 anni di carriera, torna al Festival di Sanremo per l'undicesima volta. L'esperienza più recente risale al 2019, quando divise il palco del teatro Ariston con il rapper Briga. In quell'occasione il brano in gara si intitolava "Un po' come la vita".

Il brano, come la stessa Pravo ha raccontato a Tv Sorrisi e Canzoni, è nato da un sogno: "Il mio assistente, Simone Folco, mi ha sognata ricoperta di brillantini. Si è svegliato alle 3 del mattino con questa immagine e l’abbiamo affidata a Caccamo perché ne ricavasse una canzone splendida: vorrei che la gente la ascoltasse guardando il mare da una scogliera, come piace a me. E la paragono all’aria fresca, ai profumi e al sole della primavera".

Testo "Opera"

Sulla terra siamo soli,

Solitari in compagnia,

Circondati da parole, parole,

Affidati a un’utopia.

Siamo santi e peccatori,

Naviganti e sognatori,

Un po’ satelliti,

Filosofi del niente.

Semplicemente la vita,

Semplicemente follia.

Cantami ancora il presente,

Nella vanità, io sono Musa, colore tagliente e poi Opera, l’Opera.

Ho viaggiato per il mondo

Tra oasi, deserti, e misteriose profezie

Dove il tempo è sospensione dell’eternità.

Ma poi sono le emozioni che ci cambiano,

Che ci spingono ad andare via da noi

Verso un’altra dimensione, tralasciando la ragione.

Semplicemente la vita,

Semplicemente pazzia.

Cantami ancora il presente

Nella vanità, io sono Musa, colore tagliente e poi Opera, l’Opera.

Io canto alla notte, respiro la notte,

Cammino di notte;

Sono Musa, colore tagliente e poi Opera

Il significato del brano

La canzone "Opera" intreccia esistenzialismo, tensione poetica e centralità dell’arte, presentando la vita come un equilibrio instabile tra solitudine, emozione e ricerca di senso. Il testo ruota attorno a una riflessione esistenziale sulla condizione umana.

Gli Autori del brano "Opera"

di G. Caccamo

Ed. Ala Bianca Group/BMG Rights Management (Italy)/Nar International/Nelida Music Publishing

Argomenti

Opera
Patty Pravo
Sanremo 2026.

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Europa League: Il Bologna stende il Brann e vola agli ottavi di finale. La Fiorentina soffre ma passa agli ottavi di Conference

    Europa League: Il Bologna stende il Brann e vola agli ottavi di finale. La Fiorentina soffre ma passa agli ottavi di Conference

  • Sanremo 2026, Nicolò Filippucci è il vincitore delle Nuove Proposte

    Sanremo 2026, Nicolò Filippucci è il vincitore delle Nuove Proposte

  • Sanremo 2026, Fedez e Masini raccontano a RTL 102.5 la nascita della loro collaborazione

    Sanremo 2026, Fedez e Masini raccontano a RTL 102.5 la nascita della loro collaborazione

  • J-AX a RTL 102.5: “Sono contento che la gente si diverta con il mio pezzo”

    J-AX a RTL 102.5: “Sono contento che la gente si diverta con il mio pezzo”

  • Sanremo 2026: Ermal Meta presenta a RTL 102.5 “Stella Stellina”, il brano in gara al Festival

    Sanremo 2026: Ermal Meta presenta a RTL 102.5 “Stella Stellina”, il brano in gara al Festival

  • Bambole di Pezza a RTL 102.5: “Veniamo da un lungo percorso indipendente, avere tutta questa visibilità ci emoziona”

    Bambole di Pezza a RTL 102.5: “Veniamo da un lungo percorso indipendente, avere tutta questa visibilità ci emoziona”

  • Serena Brancale a RTL 102.5: “Qui con me è una canzone che richiede coraggio, ho voluto mettere in evidenza un’altra parte di me”

    Serena Brancale a RTL 102.5: “Qui con me è una canzone che richiede coraggio, ho voluto mettere in evidenza un’altra parte di me”

  • Sanremo 2026: Mara Sattei racconta a RTL 102.5 la prima serata al Festival

    Sanremo 2026: Mara Sattei racconta a RTL 102.5 la prima serata al Festival

  • Fulminacci a RTL 102.5: “Prima dell’esibizione sono passato sotto una scala, il mio ruolo qui è quello di chi sfida la sorte e la scaramanzia”

    Fulminacci a RTL 102.5: “Prima dell’esibizione sono passato sotto una scala, il mio ruolo qui è quello di chi sfida la sorte e la scaramanzia”

  • Sanremo 2026, Sal Da Vinci a RTL 102.5: “Con il mio brano voglio portare un messaggio positivo e sincero sulle promesse d'amore”

    Sanremo 2026, Sal Da Vinci a RTL 102.5: “Con il mio brano voglio portare un messaggio positivo e sincero sulle promesse d'amore”

Sanremo 2026, Tredici Pietro racconta a RTL 102.5 il suo esordio sul palco dell’Ariston

Sanremo 2026, Tredici Pietro racconta a RTL 102.5 il suo esordio sul palco dell’Ariston

Il cantante ha rivelato in diretta radiofonica le sue emozioni e sensazioni dopo il debutto alla 76esima edizione della kermesse

Blind, El Ma & Soniko nelle Nuove Proposte a Sanremo 2026: il testo e il significato del brano “Nei miei DM"

Blind, El Ma & Soniko nelle Nuove Proposte a Sanremo 2026: il testo e il significato del brano “Nei miei DM"

Un pezzo in cui si uniscono tre percorsi artistici, per un mix esplosivo che riflette i tempi moderni

Sanremo 2026, Arisa su RTL 102.5: «Molte donne mi fermano e mi dicono che il brano le coinvolge»

Sanremo 2026, Arisa su RTL 102.5: «Molte donne mi fermano e mi dicono che il brano le coinvolge»

"Io sono profondamente italiana: il mio riferimento è Nilla Pizzi" ha aggiunto la cantante ai nostri microfoni