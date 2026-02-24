Patty Pravo a Sanremo 2026 con “Opera”: il testo e il significato del brano in gara al Festival

Con "Opera" la mitologica Patty Pravo, che celebra i 60 anni di carriera, torna al Festival di Sanremo per l'undicesima volta. L'esperienza più recente risale al 2019, quando divise il palco del teatro Ariston con il rapper Briga. In quell'occasione il brano in gara si intitolava "Un po' come la vita".

Il brano, come la stessa Pravo ha raccontato a Tv Sorrisi e Canzoni, è nato da un sogno: "Il mio assistente, Simone Folco, mi ha sognata ricoperta di brillantini. Si è svegliato alle 3 del mattino con questa immagine e l’abbiamo affidata a Caccamo perché ne ricavasse una canzone splendida: vorrei che la gente la ascoltasse guardando il mare da una scogliera, come piace a me. E la paragono all’aria fresca, ai profumi e al sole della primavera".

Testo "Opera"

Sulla terra siamo soli,

Solitari in compagnia,

Circondati da parole, parole,

Affidati a un’utopia.

Siamo santi e peccatori,

Naviganti e sognatori,

Un po’ satelliti,

Filosofi del niente.

Semplicemente la vita,

Semplicemente follia.

Cantami ancora il presente,

Nella vanità, io sono Musa, colore tagliente e poi Opera, l’Opera.

Ho viaggiato per il mondo

Tra oasi, deserti, e misteriose profezie

Dove il tempo è sospensione dell’eternità.

Ma poi sono le emozioni che ci cambiano,

Che ci spingono ad andare via da noi

Verso un’altra dimensione, tralasciando la ragione.

Semplicemente la vita,

Semplicemente pazzia.

Cantami ancora il presente

Nella vanità, io sono Musa, colore tagliente e poi Opera, l’Opera.

Io canto alla notte, respiro la notte,

Cammino di notte;

Sono Musa, colore tagliente e poi Opera

Il significato del brano

La canzone "Opera" intreccia esistenzialismo, tensione poetica e centralità dell’arte, presentando la vita come un equilibrio instabile tra solitudine, emozione e ricerca di senso. Il testo ruota attorno a una riflessione esistenziale sulla condizione umana.

Gli Autori del brano "Opera"

di G. Caccamo

Ed. Ala Bianca Group/BMG Rights Management (Italy)/Nar International/Nelida Music Publishing