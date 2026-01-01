Politica: il 2025 è stato l’anno di Giorgia Meloni, il 2026 sarà quello della riforma della giustizia

Dal punto di vista politico, la fotografia del 2025 italiano parla chiaro: la premier Giorgia Meloni, che continua a monopolizzare attenzione e consenso, rafforzando il proprio profilo di leadership.

Trump

L’anno si è aperto lontano da Roma con il blitz a sorpresa di Meloni dal presidente americano Donald Trump, e si è chiuso nei palazzi romani, dove il suo governo è diventato il terzo più duraturo della storia repubblicana. In mezzo, la liberazione della giornalista Cecilia Sala, e lo scontro parlamentare su Ventotene e sull’idea di Europa. C’è stata poi la prova della piazza con il cosiddetto campo largo a fianco della Cgil di Maurizio Landini, sconfitti da un referendum sul lavoro dal netto esito negativo, la bufera urbanistica su Milano, e la giustizia, tornata alla ribalta con l’ultimo via libera alla riforma della separazione delle carriere, e un nuovo referendum nella prossima primavera quando l’opposizione ritenterà una spallata al governo. Sullo sfondo restano protagonisti i territori, con la vittoria alle Regionali di Alberto Stefani e Roberto Fico, che hanno raccolto in Veneto e Campania la pesante eredità di Luca Zaia e Vincenzo De Luca.

I vicepremier

Tra i vicepremier il quadro appare meno nitido. Antonio Tajani conserva un profilo di affidabilità e una fiducia personale mediamente superiore a quella di altri colleghi dell'esecutivo; Matteo Salvini rimane centrale nella narrazione mediatica ed è stato saldamente riconfermato alla guida della Lega, ma non incassa un alto livello di fiducia. Nell’opposizione, Elly Schlein ha sistemato il PD attorno al 21–22%, ma il gradimento personale non buca lo schermo, come si dice questi casi. Giuseppe Conte ha vissuto un’annata particolare: qualche recupero del Movimento Cinque Stelle nelle intenzioni di voto verso la fine dell’anno, però la fiducia personale è in flessione.

I dossier

Sono tre i dossier che hanno scandito l’anno: premierato, autonomia differenziata, migrazioni. La proposta di elezione diretta del Presidente del Consiglio, presentata nel 2023, ha completato soltanto una lettura parlamentare e nel 2025 è rimasta sullo sfondo, complici la necessità di costruire maggioranze qualificate e un calendario denso. L’autonomia differenziata ha attraversato un campo decisamente minato: iniziative referendarie, pronunce giurisprudenziali e mobilitazioni ne hanno ridisegnato tempi e portata. Sul versante-migrazioni, infine, il 2025 ha fatto registrare la prosecuzione della strategia estera del governo attraverso il Piano Mattei e il patto con Tirana per i centri per i rimpatri.



