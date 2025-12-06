Ponte dell'Immacolata, sono più di 14 milioni gli italiani in viaggio. E l'88% delle famiglie farà l'albero
06 dicembre 2025, ore 11:00
Un 8 dicembre all'insegna della tradizione per le famiglie italiane. Tra mercatini, gite, visite a parenti e amici, decorazione dell'albero di Natale, che diventa sempre più sostenibile
È il primo vero assaggio di festività natalizie, con l'8 dicembre che cade in un data favorevole, di lunedì, per concedere, a chi può, una pausa dal lavoro. Sono 14 milioni e mezzo gli italiani che ne approfitteranno e si stanno mettendo in viaggio per il Ponte dell'Immacolata. A rivelarlo è un'indagine Coldiretti/Ixè.
GITE E CIBO
Una bella occasione per riposare ma anche per salutare parenti e amici, per visitare luoghi mai visti, per fare acquisti in mercatini e negozi. La maggioranza di chi parte, sceglie l'Italia, solo l'8% si sposterà, invece, all'estero. Destinazioni preferite? Le città, seguite da montagna, campagna e parchi naturali. Quanto agli alloggi, al primo posto si posizionano sempre le case private. Ma si registra una crescita continua degli agriturismi, apprezzati anche per la loro capacità di offrire esperienze, dal cicloturismo all'enogastronomia. E proprio quest'ultima è al primo posto dei desideri di chi si sposta: secondo l'indagine, infatti, il cibo è la prima voce di spesa nelle vacanze, destinataria di un terzo del budget di italiani e stranieri.
Tra le attrazioni del periodo, immancabili poi i tradizionali mercatini di Natale, tra la ricerca dell'addobbo perfetto e dei regali da piazzare sotto l'albero. E l'8 dicembre, infatti, scatta il via alle decorazioni: secondo Coldiretti/Ixè, quest'anno l'88% delle famiglie sceglierà di allestire un albero, vero o artificiale, con una spesa media di 42 euro. L'abete naturale, con i suoi aghi profumati, sarà nelle case del 15% degli italiani, percentuale che raddoppia, però, se si guarda alla fascia d'età tra i 18 e i 34 anni, a testimonianza di una maggiore sensibilità verso un Natale più sostenibile. E all'ambiente guardano sempre di più anche gli addobbi. Via libera allora all'uso di frutta, come mele, limoni, mandarini ma anche a castagne o pigne. Decorazioni colorate, profumate e decisamente green.
L'88% DELLE FAMIGLIE FA L'ALBERO
