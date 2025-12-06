Ponte dell'Immacolata, sono più di 14 milioni gli italiani in viaggio. E l'88% delle famiglie farà l'albero

Ponte dell'Immacolata, sono più di 14 milioni gli italiani in viaggio. E l'88% delle famiglie farà l'albero

Ponte dell'Immacolata, sono più di 14 milioni gli italiani in viaggio. E l'88% delle famiglie farà l'albero Photo Credit: Ansa / Tino Romano

Redazione Web

06 dicembre 2025, ore 11:00

Un 8 dicembre all'insegna della tradizione per le famiglie italiane. Tra mercatini, gite, visite a parenti e amici, decorazione dell'albero di Natale, che diventa sempre più sostenibile

È il primo vero assaggio di festività natalizie, con l'8 dicembre che cade in un data favorevole, di lunedì, per concedere, a chi può, una pausa dal lavoro. Sono 14 milioni e mezzo gli italiani che ne approfitteranno e si stanno mettendo in viaggio per il Ponte dell'Immacolata. A rivelarlo è un'indagine Coldiretti/Ixè.


GITE E CIBO

Una bella occasione per riposare ma anche per salutare parenti e amici, per visitare luoghi mai visti, per fare acquisti in mercatini e negozi. La maggioranza di chi parte, sceglie l'Italia, solo l'8% si sposterà, invece, all'estero. Destinazioni preferite? Le città, seguite da montagna, campagna e parchi naturali. Quanto agli alloggi, al primo posto si posizionano sempre le case private. Ma si registra una crescita continua degli agriturismi, apprezzati anche per la loro capacità di offrire esperienze, dal cicloturismo all'enogastronomia. E proprio quest'ultima è al primo posto dei desideri di chi si sposta: secondo l'indagine, infatti, il cibo è la prima voce di spesa nelle vacanze, destinataria di un terzo del budget di italiani e stranieri.


L'88% DELLE FAMIGLIE FA L'ALBERO

Tra le attrazioni del periodo, immancabili poi i tradizionali mercatini di Natale, tra la ricerca dell'addobbo perfetto e dei regali da piazzare sotto l'albero. E l'8 dicembre, infatti, scatta il via alle decorazioni: secondo Coldiretti/Ixè, quest'anno l'88% delle famiglie sceglierà di allestire un albero, vero o artificiale, con una spesa media di 42 euro. L'abete naturale, con i suoi aghi profumati, sarà nelle case del 15% degli italiani, percentuale che raddoppia, però, se si guarda alla fascia d'età tra i 18 e i 34 anni, a testimonianza di una maggiore sensibilità verso un Natale più sostenibile. E all'ambiente guardano sempre di più anche gli addobbi. Via libera allora all'uso di frutta, come mele, limoni, mandarini ma anche a castagne o pigne. Decorazioni colorate, profumate e decisamente green.





Argomenti

8 dicembre
Albero di Natale
Natale
Ponte dell'Immacolata
viaggio

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Emis Killa a RTL 102.5: “ ‘Musica Triste’ è un album molto colorato e sfaccettato, contiene diverse collaborazioni con amici e alcune new entry”

    Emis Killa a RTL 102.5: “ ‘Musica Triste’ è un album molto colorato e sfaccettato, contiene diverse collaborazioni con amici e alcune new entry”

  • Meloni in linea con Trump, l'Europa si difenda da sola, dice al Tg di La7

    Meloni in linea con Trump, l'Europa si difenda da sola, dice al Tg di La7

  • Conclusi i negoziati tra ucraini e americani a Miami,

    Conclusi i negoziati tra Ucraina e America a Miami, Trump da New York: “Lavoriamo duramente per la fine del conflitto”

  • Ponte dell'Immacolata con clima stabile, con bel tempo. salvo piogge isolate al Sud e nebbia al Nord

    Ponte dell'Immacolata con clima stabile, con bel tempo. salvo piogge isolate al Sud e nebbia al Nord

  • New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in onda sulla prima radio d’Italia “Vivo” di Fabri Fibra, “Ritorno ad amare” di Laura Pausini, “La Perla” di ROSALÍA & Yahritza Y Su Esencia e “Sentire (feat. Angelina Mango)” di Venerus

    New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in onda sulla prima radio d’Italia “Vivo” di Fabri Fibra, “Ritorno ad amare” di Laura Pausini, “La Perla” di ROSALÍA & Yahritza Y Su Esencia e “Sentire (feat. Angelina Mango)” di Venerus

  • X Factor 2025. Trionfa Rob con "Cento ragazze" e festeggia sotto una pioggia di coriandoli

    X Factor 2025. Trionfa Rob con "Cento ragazze" e festeggia sotto una pioggia di coriandoli

  • Coppa Italia. La Lazio batte il Milan e vola ai quarti di finale dove affronterà il Bologna

    Coppa Italia. La Lazio batte il Milan e vola ai quarti di finale dove affronterà il Bologna

  • Vicenza: donna agonizzante a Torri di Quartesolo nel cortile del palazzo dove abita, aveva un trauma cranico

    Vicenza: donna agonizzante a Torri di Quartesolo nel cortile del palazzo dove abita, aveva un trauma cranico

  • Giorgia e i giudici di X Factor presentano a RTL 102.5 la finalissima dell’edizione 2025

    Giorgia e i giudici di X Factor presentano a RTL 102.5 la finalissima dell’edizione 2025

  • Il grido d'allarme di Antonio Marano, Presidente Confindustria Radio Tv, a RTL 102.5: "Le big tech non investono sul territorio. Stanno costruendo auto senza radio, la mobilità è il primo punto di riferimento dell'ascolto e della radiofonia"

    Il grido d'allarme di Antonio Marano, Presidente Confindustria Radio Tv, a RTL 102.5: "Le big tech non investono sul territorio. Stanno costruendo auto senza radio, la mobilità è il primo punto di riferimento dell'ascolto e della radiofonia"

"Le cicatrici dell'anima": la mostra a Palermo a cura di Zino Citelli e Ornella Schirò

"Le cicatrici dell'anima": la mostra a Palermo a cura di Zino Citelli e Ornella Schirò

Il progetto nasce da un'idea di rinascita. La mostra aprirà i battenti il 13 dicembre

Emma Bonino in terapia intensiva per una crisi respiratoria, è ricoverata al Santo Spirito di Roma

Emma Bonino in terapia intensiva per una crisi respiratoria, è ricoverata al Santo Spirito di Roma

E' vigile, per quasi dieci anni ha già combattuto con un tumore microcitoma polmonare, già ricoverata nell'ottobre del 2024 per problemi respiratori

Garlasco, la super perizia: "compatibilità forte" con Dna di Sempio. I limiti della relazione

Garlasco, la super perizia: "compatibilità forte" con Dna di Sempio. I limiti della relazione

E' stata ufficializzata la perizia della genetista incaricata dalla procura di Pavia, che conferma la compatibilità del materiale genetico trovato sulle unghie di Chiara, con quello di Andrea Sempio. Ma è impossibile individuare un unico soggetto