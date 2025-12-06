Ponte dell'Immacolata, sono più di 14 milioni gli italiani in viaggio. E l'88% delle famiglie farà l'albero Photo Credit: Ansa / Tino Romano

È il primo vero assaggio di festività natalizie, con l'8 dicembre che cade in un data favorevole, di lunedì, per concedere, a chi può, una pausa dal lavoro. Sono 14 milioni e mezzo gli italiani che ne approfitteranno e si stanno mettendo in viaggio per il Ponte dell'Immacolata. A rivelarlo è un'indagine Coldiretti/Ixè.



GITE E CIBO

Una bella occasione per riposare ma anche per salutare parenti e amici, per visitare luoghi mai visti, per fare acquisti in mercatini e negozi. La maggioranza di chi parte, sceglie l'Italia, solo l'8% si sposterà, invece, all'estero. Destinazioni preferite? Le città, seguite da montagna, campagna e parchi naturali. Quanto agli alloggi, al primo posto si posizionano sempre le case private. Ma si registra una crescita continua degli agriturismi, apprezzati anche per la loro capacità di offrire esperienze, dal cicloturismo all'enogastronomia. E proprio quest'ultima è al primo posto dei desideri di chi si sposta: secondo l'indagine, infatti, il cibo è la prima voce di spesa nelle vacanze, destinataria di un terzo del budget di italiani e stranieri.







L'88% DELLE FAMIGLIE FA L'ALBERO

Tra le attrazioni del periodo, immancabili poi i, tra la ricerca dell'addobbo perfetto e dei regali da piazzare sotto l'albero. E l'8 dicembre, infatti, scatta il via alle decorazioni: secondo Coldiretti/Ixè, quest'anno l', vero o artificiale, con una spesa media di 42 euro. L'abete naturale, con i suoi aghi profumati, sarà nelle case del 15% degli italiani, percentuale che raddoppia, però, se si guarda alla fascia d'età tra i 18 e i 34 anni, a testimonianza di una. E all'ambiente guardano sempre di più anche gli addobbi. Via libera allora all'uso di frutta, come mele, limoni, mandarini ma anche a castagne o pigne. Decorazioni colorate, profumate e decisamente green.