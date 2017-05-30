Pornodipendenza, delusione quando si tratta di sesso vero

I britannici al secondo posto dopo gli Americani per connessioni a siti porno

Il tabloid inglese The Sun ha pubblicato i risultati della ricerca che riguarda uno dei siti porno più famosi, Pornhub, che ha evidenziato come i britannici siano al secondo posto per numero di visite dopo gli americani. Il giornale ha intervistato quattro "porno-dipendenti" e le risposte sono state interessanti. C'è chi si collega subito al mattino, chi preferisce il virtuale al reale e su questo ultimo punto c'è un altro dato interessante. Infatti, soprattutto gli uomini, quando hanno a che fare con una donna in carne ed ossa soffrono di eiaculazione precoce e noia. Sarebbe dunque uno scarso interesse per il sesso l'effetto collaterale di troppi video porno...

