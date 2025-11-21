Proteste proPal a Bologna, almeno 8 agenti feriti

Almeno 8 poliziotti feriti secondo la questura. È questo il bilancio degli scontri avvenuti in serata in centro città durante il corteo proPal partito da piazza Maggiore a Bologna. La protesta era contro la presenza in città della squadra di basket israeliana del Maccabi per una partita contro la Virtus. Almeno 5 o seimila i partecipanti, tra loro anche l’attivista egiziano Patrik Zaki.





Le tensioni

Le prime tensioni arrivano quando il corteo si trova all’angolo tra via Marconi e via Lame ( il viale che porta al palazzo dello sport) c’è chi cerca di sfondare il muro della polizia lanciando bombe carta e bengala. Entrano in azione gli idranti della polizia. Da questo momento, la manifestazione si divide e i più facinorosi provocano violenza in vari angoli del centro: ci sono scontri e barricate in via Riva Reno, in via Indipendenza e al Pratello. Vengono incendiati diversi cassonetti, mentre i cantieri depredati per utilizzare qualsiasi cosa da lanciare contro le forze dell’ordine. E' una vera e propria guerriglia urbana. Con le forze dell'ordine che mettono in funzione ancora gli idranti e usano i lacrimogeni per disperdere i facinorosi. Il ministro dell’interno, Matteo Salvini definisce quello che è successo a Bologna "vergognoso".



