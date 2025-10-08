Quirinale, il pasticcio di San Francesco e il Capo dello Stato Mattarella avverte: "Le leggi siano chiare"

08 ottobre 2025, ore 15:45
Lettera del Presidente della Repubblica ai presidenti delle Camere: "I testi legislativi presentino contenuti inequivoci". Nei dieci anni e mezzo di mandato un solo rinvio al Parlamento, senza apporre la sua firma al provvedimento, ma diversi i rilievi
Cos'è il 4 ottobre in Italia? E' la festa nazionale di San Francesco o la solennità civile di Santa Caterina da Siena? Al momento è l'uno e l'altro e il pasticcio ingenerato dalla legge approvata dalle Camere che istituisce il 4 ottobre come festa nazionale ha fatto scattare i rilievi del Quirinale.
La legge
Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato stamani la legge, perché comunque, ha precisato, i rilievi messi in evidenza "non riguardano profili di natura costituzionale", ma ha scritto una lunga lettera ai presidenti di Senato e Camera Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana per dire che, al di là del caso San Francesco che va comunque chiarito, le leggi devono essere chiare e non generare equivoci. Allo stato attuale la confusione in materia di santi e festività è grande perché, osserva Mattarella, "con due diverse disposizioni normative si prevede che, con riferimento ai due santi, vengano celebrati sostanzialmente i medesimi valori, nello stesso giorno, ma con un diverso regime".
Il 4 ottobre
Il 4 ottobre insomma non può essere due cose insieme perché gli effetti di festa nazionale e di solennità civile sono diversi. Tanto per fare un esempio, scrive Mattarella, il fatto che sia solennità civile prevede una serie di attività nelle scuole per promuovere i "valori universali" di cui entrambi i santi in questione sono simbolo. Ma quali attività se quel giorno a causa della festa nazionale le scuole saranno chiuse? E dunque, la legge va corretta - "la normativa che disciplina le due ricorrenze richiede interventi correttivi volti a coordinare tra di loro i due testi normativi" - e come è noto spetta al Parlamento farlo ("invito il Parlamento ad apportare al provvedimento i correttivi necessari"). Il discorso, però, è più largo e Mattarella ci tiene a ribadirlo nel segno di quella leale collaborazione, che già si è vista tra gli uffici legislativi del Colle e quelli di Palazzo Chigi su alcuni particolari provvedimenti, come ad esempio il decreto flussi.
Il messaggio
L'altro messaggio che si evince dalla vicenda è che il Colle vigila, legge da capo a fondo ogni legge che viene sottoposta alla firma del Presidente, passando ai raggi x eventuali incongruità o criticità. "Non posso non sottolineare l'esigenza che i testi legislativi presentino contenuti chiari e inequivoci", chiude Mattarella. Parole precise che in tempi di legge di Bilancio suonano in una certa maniera. Un avviso.
Argomenti
Gli ultimi articoli di Alberto Ciapparoni
Lavoro, occupati in crescita, e la disoccupazione scende al 6 per cento. Meloni: numeri incoraggianti
Ma l’opposizione è critica. Elisa Pirro, M5S in Commissione bilancio del Senato: “L’aumento è solo grazie agli over 50, frutto di una politica del 'fine lavoro mai' portata avanti dal falco Giorgetti, a colpi di macete su tutti i canali di pensionamento”
Regionali, in Calabria Occhiuto conquista agevolmente il bis. Esultano Meloni, Tajani e Salvini
Distaccato di circa 20 punti lo sfidante di centrosinistra, Pasquale Tridico, europarlamentare del Movimento Cinque Stelle ed ex presidente dell’Inps, candidato del campo largo, tranne Azione di Calenda. Il primo partito ancora una volta quello degli astenuti
2025-2027, per l’Italia campagna elettorale no stop. In autunno 6 Regioni. Poi ciclo continuo fino alle Politiche
Nella primavera del 2026 saranno chiamati al voto i cittadini dei Comuni che, per la deroga dovuta al Covid, sono andati alle urne nell'autunno 2021. Tra gli altri Roma, Milano, Bologna, Torino e Trieste. Nel 2029 il nome del nuovo presidente della Repubblica