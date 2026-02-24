Radioshow: RTL 102.5 e Twitch insieme da Sanremo 2026

Radioshow: RTL 102.5 e Twitch insieme da Sanremo 2026

Radioshow: RTL 102.5 e Twitch insieme da Sanremo 2026

Redazione Web

24 febbraio 2026, ore 16:15

Dal 23 al 28 febbraio, in diretta dal social hub di RTL 102.5 a Sanremo, la prima radio d’Italia sbarca su Twitch con contenuti esclusivi

In occasione del Festival di Sanremo 2026, RTL 102.5 e Twitch annunciano una collaborazione che accompagnerà gli ascoltatori per tutta la durata della manifestazione, portando l’energia del Radioshow della prima radio d’Italia a Sanremo anche in live streaming.

Per l’intera settimana, da lunedì 23 a sabato 28 febbraio, dal Radiotruck della prima radio d’Italia a Sanremo, RTL 102.5 trasmetterà sul proprio canale Twitch una programmazione quotidiana con la diretta e le interviste agli artisti in gara e momenti esclusivi dal Social Hub della radio.

Il lancio del canale Twitch di RTL 102.5 nasce con l'obiettivo di ampliare l’esperienza del Radioshow dalla Città dei fiori, unendo la forza della prima radio d’Italia alla dimensione interattiva di Twitch. Gli utenti potranno seguire in tempo reale ciò che accade negli studi di RTL 102.5, assistere a contenuti esclusivi e vivere il dietro le quinte della kermesse musicale più amata del Paese. Ines Mostaccio Director EMEA Twitch, ha commentato "Twitch è la piattaforma che offre l'opportunità di creare community attraverso il live streaming. La collaborazione con RTL 102.5 a Sanremo dimostra come radio, creator e artisti possano utilizzare la piattaforma per creare nuove esperienze di contenuto attraverso l'interazione in tempo reale e le funzionalità uniche che Twitch offre".

Twitch di RTL 102.5: https://www.twitch.tv/rtl1025 

Argomenti

Festival di Sanremo
RTL 102.5
Sanremo 2026
Twitch

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Sanremo 2026, nayt racconta a RTL 102.5 le emozioni prima del debutto al Festival con il brano “Prima che”

    Sanremo 2026, nayt racconta a RTL 102.5 le emozioni prima del debutto al Festival con il brano “Prima che”

  • Mara Sattei racconta a RTL 102.5 l’emozione del ritorno in gara al Festival di Sanremo con il brano “Le cose che non sai di me”

    Mara Sattei racconta a RTL 102.5 l’emozione del ritorno in gara al Festival di Sanremo con il brano “Le cose che non sai di me”

  • Sanremo 2026, Francesco Renga presenta a RTL 102.5 “Il meglio di me” , il brano in gara al Festival

    Sanremo 2026, Francesco Renga presenta a RTL 102.5 “Il meglio di me” , il brano in gara al Festival

  • Malika Ayane racconta a RTL 102.5 il suo ritorno al Festival di Sanremo 2026 con il brano “animali notturni”

    Malika Ayane racconta a RTL 102.5 il suo ritorno al Festival di Sanremo 2026 con il brano “animali notturni”

  • Sanremo 2026, J-AX a RTL 102.5: “Al Festival voglio portare sul palco tutta la mia storia”

    Sanremo 2026, J-AX a RTL 102.5: “Al Festival voglio portare sul palco tutta la mia storia”

  • Angelica Bove presenta “Mattone” a RTL 102.5, il brano in gara al Festival di Sanremo tra le Nuove Proposte

    Angelica Bove presenta “Mattone” a RTL 102.5, il brano in gara al Festival di Sanremo tra le Nuove Proposte

  • Al via il Festival di Sanremo: taglio del nastro per il Villaggio delle Radio davanti al radio truck di RTL 102.5

    Al via il Festival di Sanremo: taglio del nastro per il Villaggio delle Radio davanti al radio truck di RTL 102.5

  • Truffe con il pos dalle carte contactless, ma dai ladri 2.0 ci si può difendere: ecco come

    Truffe con il pos dalle carte contactless, ma dai ladri 2.0 ci si può difendere: ecco come

  • Il Bologna torna a vincere in casa: batte l'Udinese al Dall'Ara per 1-0

    Il Bologna torna a vincere in casa: batte l'Udinese al Dall'Ara per 1-0

  • Luchè presenta a RTL 102.5 “Labirinto”, il brano in gara a Sanremo 2026

    Luchè presenta a RTL 102.5 “Labirinto”, il brano in gara a Sanremo 2026

Sanremo Giovani, ecco i nomi dei finalisti

Sanremo Giovani, ecco i nomi dei finalisti

Il prossimo snodo sarà il 14 dicembre quando verranno decretati i vincitori

Carlo Conti svela i titoli delle canzoni del festival

Carlo Conti svela i titoli delle canzoni del festival

Il direttore artistico di Sanremo e conduttore Carlo Conti ha svelato i titoli dei 30 brani che si sfideranno sul palco del Teatro Ariston dal 24 al 28 febbraio

Festival di Sanremo, Carlo Conti parla della "sezione giovani". Ecco cosa dice

Festival di Sanremo, Carlo Conti parla della "sezione giovani". Ecco cosa dice

"L'atmosfera che si respira tra i giovani, i loro sogni, la loro energia, sono anche un forte ricostituente per tutta la musica italiana", dice il conduttore del Festival