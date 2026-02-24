Radioshow: RTL 102.5 e Twitch insieme da Sanremo 2026

In occasione del Festival di Sanremo 2026, RTL 102.5 e Twitch annunciano una collaborazione che accompagnerà gli ascoltatori per tutta la durata della manifestazione, portando l’energia del Radioshow della prima radio d’Italia a Sanremo anche in live streaming.

Per l’intera settimana, da lunedì 23 a sabato 28 febbraio, dal Radiotruck della prima radio d’Italia a Sanremo, RTL 102.5 trasmetterà sul proprio canale Twitch una programmazione quotidiana con la diretta e le interviste agli artisti in gara e momenti esclusivi dal Social Hub della radio.

Il lancio del canale Twitch di RTL 102.5 nasce con l'obiettivo di ampliare l’esperienza del Radioshow dalla Città dei fiori, unendo la forza della prima radio d’Italia alla dimensione interattiva di Twitch. Gli utenti potranno seguire in tempo reale ciò che accade negli studi di RTL 102.5, assistere a contenuti esclusivi e vivere il dietro le quinte della kermesse musicale più amata del Paese. Ines Mostaccio Director EMEA Twitch, ha commentato "Twitch è la piattaforma che offre l'opportunità di creare community attraverso il live streaming. La collaborazione con RTL 102.5 a Sanremo dimostra come radio, creator e artisti possano utilizzare la piattaforma per creare nuove esperienze di contenuto attraverso l'interazione in tempo reale e le funzionalità uniche che Twitch offre".

Twitch di RTL 102.5: https://www.twitch.tv/rtl1025