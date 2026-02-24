Raf a Sanremo 2026: testo e significato del brano in gara “Ora e per sempre”

Dopo 11 anni, Raf, nome d’arte di Raffaele Riefoli, torna ad essere uno dei Big del Festival di Sanremo, in gara con il brano “Ora e per sempre”. Per la 76esima edizione, l’artista porta sul palco del Teatro Ariston una ballata commovente e sentimentale, nata da un bigliettino scritto a macchina che conteneva la promessa di matrimonio fatta alla moglie Gabriella. «Quando ci siamo sposati a Cuba nel 1996, l’officiante aveva scritto il corrispettivo spagnolo della formula “Finché morte non vi separi”, ma io l’ho riscritto con le mie parole: “Ora e per sempre”» racconta Raf. Scritta insieme al figlio Samuele, la canzone trova spazio anche per un pizzico di elettronica vintage. Raf ha costruito una lunga carriera di successo, distinguendosi per uno stile unico e autentico, che unisce sonorità pop-rock, temi sociali e una scrittura raffinata. Il cantautore colleziona quattro partecipazioni alla kermesse sanremese: il debutto nel 1988 con “Inevitabile follia”, tornando in gara l’anno successivo con “Cosa resterà degli anni ‘80”, nel 1991 con “Oggi un Dio non ho” e nel 2015 con “Come una favola”. Per la serata dedicata alle cover, Raf ha scelto i The Kolors per esibirsi sulle note del celebre brano del 1984 "The Riddle" di Nik Kershaw, unendo l'energia del cantautore e della band.





Il significato di “Ora e per sempre”

Come spiega lo stesso Raf, il brano racconta una storia d’amore iniziata verso la fine degli anni ’80, ma oggi i due protagonisti si trovano a doversi confrontare con un mondo profondamente cambiato e che non avevano minimamente immaginato allora. «È una canzone che emoziona molto. Se non avessi avuto una canzone come questa non avrei mai deciso di presentarmi al Festival. Questa volta mi sento più maturo e cercherò di affrontarlo in modo diverso rispetto alle precedenti edizioni, dove c’era una forte dose di ansia da prestazione. Questa volta voglio divertirmi e ce la metterò tutta» ha rivelato l’artista.





Gli autori di “Ora e per sempre”

Ora e per sempre

di R. Riefoli - S. Riefoli

Ed. Girotondo





Il testo di “Ora e per sempre”

Un puntino in mezzo all’universo

Ero un alieno mi sentivo solo

Mi confondevo tra la gente perso

Dentro un astronave eternamente in volo

Mentre il mondo parlava al futuro

Me ne stavo fermo alla deriva

E il mio viso sorrideva comunque

Ma il cuore no

E tu per mano hai preso la mia vita

E camminando sulla via d’uscita

Senza parlare mi dicevi:

Ora e per sempre resterai

Ci sarai anche se mai più ti rivedrò

Sei nell’anima e lì ti cercherò

Quando mi mancherai

Ora e per sempre sarai.

Tra le pagine di un vecchio diario

Consumato come il nostro tempo

In un soffio di vento il nostro primo anniversario

Adesso è un eco lontano

Oggi il mondo è così diverso,

Niente è sicuro, tutto è controverso

E tra milioni di voci si nasconde la verità

E tu sei sempre la più bella

Il tempo ti sta una meraviglia

E ogni segno sulla pelle parla di te

Ora e per sempre amore mio

Era previsto che sarei rimasto io

Non avevamo molte probabilità

Ma siamo ancora qua

E tornerei indietro solo per un attimo

Al primo incontro per sentirne il brivido

Graffiti un po’ sbiaditi di un fuoco

Che non c’è più

Ma è parte di noi

Ora e per sempre

E mentre il mondo urla e stride

Vuoto di empatia

Noi non saremo parte di questa follia

Stringimi forte quando il sole sorgerà

Insieme ci troverà ci troverà

Quando l’alba verrà

Ora e per sempre sarà



