Raf a Sanremo 2026: testo e significato del brano in gara “Ora e per sempre”
24 febbraio 2026, ore 22:15
L’artista torna sul palco del Teatro Ariston per la quinta volta con una ballata sentimentale e commovente, nata dalla promessa di matrimonio alla moglie
Dopo 11 anni, Raf, nome d’arte di Raffaele Riefoli, torna ad essere uno dei Big del Festival di Sanremo, in gara con il brano “Ora e per sempre”. Per la 76esima edizione, l’artista porta sul palco del Teatro Ariston una ballata commovente e sentimentale, nata da un bigliettino scritto a macchina che conteneva la promessa di matrimonio fatta alla moglie Gabriella. «Quando ci siamo sposati a Cuba nel 1996, l’officiante aveva scritto il corrispettivo spagnolo della formula “Finché morte non vi separi”, ma io l’ho riscritto con le mie parole: “Ora e per sempre”» racconta Raf. Scritta insieme al figlio Samuele, la canzone trova spazio anche per un pizzico di elettronica vintage. Raf ha costruito una lunga carriera di successo, distinguendosi per uno stile unico e autentico, che unisce sonorità pop-rock, temi sociali e una scrittura raffinata. Il cantautore colleziona quattro partecipazioni alla kermesse sanremese: il debutto nel 1988 con “Inevitabile follia”, tornando in gara l’anno successivo con “Cosa resterà degli anni ‘80”, nel 1991 con “Oggi un Dio non ho” e nel 2015 con “Come una favola”. Per la serata dedicata alle cover, Raf ha scelto i The Kolors per esibirsi sulle note del celebre brano del 1984 "The Riddle" di Nik Kershaw, unendo l'energia del cantautore e della band.
Il significato di “Ora e per sempre”
Come spiega lo stesso Raf, il brano racconta una storia d’amore iniziata verso la fine degli anni ’80, ma oggi i due protagonisti si trovano a doversi confrontare con un mondo profondamente cambiato e che non avevano minimamente immaginato allora. «È una canzone che emoziona molto. Se non avessi avuto una canzone come questa non avrei mai deciso di presentarmi al Festival. Questa volta mi sento più maturo e cercherò di affrontarlo in modo diverso rispetto alle precedenti edizioni, dove c’era una forte dose di ansia da prestazione. Questa volta voglio divertirmi e ce la metterò tutta» ha rivelato l’artista.
Gli autori di “Ora e per sempre”
Ora e per sempre
di R. Riefoli - S. Riefoli
Ed. Girotondo
Il testo di “Ora e per sempre”
Un puntino in mezzo all’universo
Ero un alieno mi sentivo solo
Mi confondevo tra la gente perso
Dentro un astronave eternamente in volo
Mentre il mondo parlava al futuro
Me ne stavo fermo alla deriva
E il mio viso sorrideva comunque
Ma il cuore no
E tu per mano hai preso la mia vita
E camminando sulla via d’uscita
Senza parlare mi dicevi:
Ora e per sempre resterai
Ci sarai anche se mai più ti rivedrò
Sei nell’anima e lì ti cercherò
Quando mi mancherai
Ora e per sempre sarai.
Tra le pagine di un vecchio diario
Consumato come il nostro tempo
In un soffio di vento il nostro primo anniversario
Adesso è un eco lontano
Oggi il mondo è così diverso,
Niente è sicuro, tutto è controverso
E tra milioni di voci si nasconde la verità
E tu sei sempre la più bella
Il tempo ti sta una meraviglia
E ogni segno sulla pelle parla di te
Ora e per sempre amore mio
Era previsto che sarei rimasto io
Non avevamo molte probabilità
Ma siamo ancora qua
E tornerei indietro solo per un attimo
Al primo incontro per sentirne il brivido
Graffiti un po’ sbiaditi di un fuoco
Che non c’è più
Ma è parte di noi
Ora e per sempre
E mentre il mondo urla e stride
Vuoto di empatia
Noi non saremo parte di questa follia
Stringimi forte quando il sole sorgerà
Insieme ci troverà ci troverà
Quando l’alba verrà
Ora e per sempre sarà
