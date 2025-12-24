Restano tutti in carcere i componenti della baby gang di Milano. "Oggi si fa la spesa" le parole dell'unica ragazzina del gruppo

24 dicembre 2025, ore 16:18
“Ho avuto paura che mi accoltellassero” è quanto ha messo a verbale la giovanissima vittima. Il 'branco', composto da tre ragazzi e una ragazza, sembrava "palesemente sotto effetto di alcol o sostanze stupefacenti"
Restano in carcere tutti i componenti della baby gang che domenica scorsa, a Milano, ha rapinato un 15enne. Nel convalidare fermo e custodia in carcere, il giudice per le indagini preliminari, Tommaso Perna, ha sottolineato che il 20enne del gruppo deve restare in cella in quanto ha dimostrato di avere "una capacità criminale elevatissima". Stesso provvedimento confermato anche per i tre minorenni che in una ventina di minuti di violenze e botte, si sono fatti consegnare il giubbotto, le scarpe e il cellulare e hanno cercato di ottenere dai genitori della vittima, dietro minacce di morte nei confronti del loro figlio, la ricarica di 100 euro della carta prepagata. Tra loro una ragazzina 15enne, che prima di rapinare il suo coetaneo, sarcastica, ha detto “Oggi si fa la spesa” inneggiando all'acquisto di giacche firmate.
Argomenti
Gli ultimi articoli di Raffaella Coppola
Agcom, contro il telemarketing selvaggio arriva il numero breve: tre cifre per identificare il chiamante
L'iniziativa segue quella di novembre per filtrare le chiamate commerciali da finti numeri mobili italiani, che è riuscita a bloccare già nella prima fase 7,5 milioni di telefonate al giorno. La sperimentazione durerà 45 giorni per poi divenire operativa
Garlasco, la nuova perizia conferma Dna compatibile con quello di Sempio. La difesa: 'è la prova di un contatta indiretto'
Le tabelle fornite dalla genetista incaricata dal tribunale di Pavia confermano una compatibilità tra il materiale genetico trovato sulle unghie di Chiara Poggi e quello dell'indagato Sempio. Ma il profilo non può essere attribuito a un singolo individuo
Nuova inchiesta sull'urbanistica milanese: sequestrato un palazzo a Brera. Ventisette indagati
Sono 27 gli indagati in questo nuovo ciclo di indagini sull'urbanistica milanese. Un edificio nel centro del capoluogo meneghino è stato sequestrato preventivamente. I giudici contestano la Scia e le norme non rispettate