Restano tutti in carcere i componenti della baby gang di Milano. "Oggi si fa la spesa" le parole dell'unica ragazzina del gruppo

Restano in carcere tutti i componenti della baby gang che domenica scorsa, a Milano, ha rapinato un 15enne. Nel convalidare fermo e custodia in carcere, il giudice per le indagini preliminari, Tommaso Perna, ha sottolineato che il 20enne del gruppo deve restare in cella in quanto ha dimostrato di avere "una capacità criminale elevatissima". Stesso provvedimento confermato anche per i tre minorenni che in una ventina di minuti di violenze e botte, si sono fatti consegnare il giubbotto, le scarpe e il cellulare e hanno cercato di ottenere dai genitori della vittima, dietro minacce di morte nei confronti del loro figlio, la ricarica di 100 euro della carta prepagata. Tra loro una ragazzina 15enne, che prima di rapinare il suo coetaneo, sarcastica, ha detto “Oggi si fa la spesa” inneggiando all'acquisto di giacche firmate.