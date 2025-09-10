Riaprtono le coppe europee, tutte da seguire su RTL 102.5 e su SkySport

RIPARTE IL VIAGGIO IN EUROPA

Ancora qualche giorno di attesa, poi ripartiranno le coppe europee. Napoli, Inter, Juventus e Atalanta giocheranno in Champions League, Roma e Bologna saranno impegnate in Europa League, la Fiorentina parte invece alla conquista della Conference League. Emozioni da vivere allo stadio, ma anche in radio e in televisione. RTL 102.5 – per la seconda stagione consecutiva- ha acquisito i diritti per la trasmissione della radiocronaca delle partite delle quattro squadre italiane in Champions League e della Roma in Europa League. In televisione l’appuntamento è su Sky Sport, che coprirà le tre competizioni: lo sforzo è mastodontico, saranno ben 527 le partite trasmesse live.

FORMATO PIU' APPASSIONANTE

Si inizia con la coppa regina, la UEFA Champions League, con il nuovo format che un anno fa ha moltiplicato spettacolo, brividi ed emozioni, con più partite e più scontri tra le big già dalla prima giornata. Su Sky è possibile vivere in esclusiva 185 delle 203 partite della stagione 2025/2026, fino alla finale di Budapest del 30 maggio 2026. Tutti i 203 match saranno poi disponibili integralmente su Sky Business, grazie all’accordo siglato con Amazon Prime Video: nei bar e negli hotel sarà così possibile vedere anche il miglior match del mercoledì. Stesso format di successo per UEFA Europa League e UEFA Conference League, le due competizioni del giovedì in esclusiva su Sky con tutte le 342 gare, disponibili anche grazie a Diretta Gol

UNA COPPA DA OSCAR

Il massimo impegno editoriale per un legame, quello tra Sky e le Coppe UEFA, che durerà fino al 2027: la copertura delle settimane europee per i tifosi e gli appassionati sarà completa e capillare, a partire dagli allenamenti, con news e interviste live delle 7 squadre italiane e dei top team internazionali, per un lungo prepartita che arriverà fino all’immediata vigilia dei match. Sarà quindi una stagione da Oscar, come suggerisce anche la nuova campagna firmata dalla Sky Creative Agency, on air in queste settimane in tv e su digital. Protagonisti il regista premio Oscar® Paolo Sorrentino e la voce del calcio di Sky Fabio Caressa che s’incontrano in uno stadio San Siro vuoto e notturno.