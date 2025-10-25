Roma, turista giapponese cade dal muro all'esterno del Pantheon e muore

25 ottobre 2025, ore 12:00
Hibino Morimasa era in vacanza con la figlia, aveva 69 anni. È precipitato da un'altezza di 7 metri. Inutili i soccorsi
Tragedia nella notte a Roma, dove un turista giapponese è morto precipitando dal muro perimetrale, esterno, al Pantheon, in uno degli angoli della Capitale più amati, visitato da persone provenienti da tutto il mondo.
LA VITTIMALa vittima si chiamava Hibino Morimasa e aveva 69 anni. L’uomo era in vacanza nella capitale con la figlia. Le Forze dell’Ordine sono al lavoro per ricostruire quanto accaduto. Tra le ipotesi, quella che l’anziano si sia seduto sul muretto alle spalle del mausoleo, forse per un po’ di riposo, e che abbia avuto un malore. Avrebbe quindi perso l’equilibrio, precipitando nel fossato sottostante, ad una profondità di 7 metri. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco, che per raggiungere la vittima hanno dovuto forzare il cancello esterno al monumento. Ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare.
UN LUOGO AMATISSIMO
Il muretto che circonda il fossato è accessibile per chiunque, anche senza visitare il monumento, arrivi nell'area del Pantheon, che ogni anno accoglie migliaia di turisti, stregandoli con la sua bellezza artistica ma anche con il fascino di un edificio cattolico ancora in uso. Non di rado è possibile incontrare persone sedute proprio su quella struttura perimetrale, magari per trovare un po' di riposo.
