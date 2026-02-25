Roma: uomo attende la nuora in strada e la colpisce con una mannaia, è in codice rosso Photo Credit: Ansa/us carabinieri

La donna ferita con una mannaia, questa mattina a Roma, aveva appena accompagnato i figli a scuola quando sulla via del ritorno si è trovata davanti il suocero, che l’aspettava,voleva tenderle un agguato. E' quanto ricostruito dai carabinieri della stazione di Bravetta e della compagnia di Trastevere che indagano sul tentato omicidio. Scavando anche nella storia pregressa tra i due. L'uomo, armato appunto di una mannaia, ha quindi colpito la nuora di 41 anni provocandole ferite lacero-contuse alla testa e alle mani.