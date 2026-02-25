Roma: uomo attende la nuora in strada e la colpisce con una mannaia, è in codice rosso

Roma: uomo attende la nuora in strada e la colpisce con una mannaia, è in codice rosso

Roma: uomo attende la nuora in strada e la colpisce con una mannaia, è in codice rosso Photo Credit: Ansa/us carabinieri

Redazione Web

25 febbraio 2026, ore 14:00

Un carabiniere in borghese ha evitato il peggio, intervenendo e disarmando l'uomo, ora si indaga anche sul passato tra i due protagonisti

La donna ferita con una mannaia, questa mattina a Roma, aveva appena accompagnato i figli a scuola quando sulla via del ritorno si è trovata davanti il suocero, che l’aspettava,voleva tenderle un agguato. E' quanto ricostruito dai carabinieri della stazione di Bravetta e della compagnia di Trastevere che indagano sul tentato omicidio. Scavando anche nella storia pregressa tra i due. L'uomo, armato appunto di una mannaia, ha quindi colpito la nuora di 41 anni provocandole ferite lacero-contuse alla testa e alle mani.


Un carabiniere in borghese ha salvato la donna

A bloccare l'aggressione è stato un maresciallo dei Carabinieri che in quel momento si trovava sul posto libero dal servizio. Il militare è intervenuto energicamente , riuscendo a disarmare e immobilizzare l'anziano fino all'arrivo della  pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Roma Bravetta. L'arma è stata sequestrata. Le indagini proseguono per chiarire le motivazioni alla base del gesto. La donna è stata trasportata dalpersonale del 118 all'ospedale San Camillo in codice rosso. Ma Nonostante la gravità delle ferite riportate, non è in pericolo di vita.


Argomenti

mannaia
nuora
Roma

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Sanremo 2026, LDA e AKA 7EVEN presentano “Poesie clandestine” a RTL 102.5: “Dopo questa canzone abbiamo deciso di fermare i nostri progetti e realizzare un album insieme”

    Sanremo 2026, LDA e AKA 7EVEN presentano “Poesie clandestine” a RTL 102.5: “Dopo questa canzone abbiamo deciso di fermare i nostri progetti e realizzare un album insieme”

  • Sanremo 2026: Michele Bravi racconta a RTL 102.5 la prima serata del Festival

    Sanremo 2026: Michele Bravi racconta a RTL 102.5 la prima serata del Festival

  • Fedez e Masini a RTL 102.5: “Il brano è nato di getto quando ci siamo visti in studio, portiamo il nostro vissuto”

    Fedez e Masini a RTL 102.5: “Il brano è nato di getto quando ci siamo visti in studio, portiamo il nostro vissuto”

  • Raf commenta a RTL 102.5 la prima serata del Festival di Sanremo 2026

    Raf commenta a RTL 102.5 la prima serata del Festival di Sanremo 2026

  • Francesco Renga parla del brano “Il meglio di me” a RTL 102.5: “Ho tolto alcune cose che hanno caratterizzato il mio canto in questi anni e l’ho reso più contemporaneo”

    Francesco Renga parla del brano “Il meglio di me” a RTL 102.5: “Ho tolto alcune cose che hanno caratterizzato il mio canto in questi anni e l’ho reso più contemporaneo”

  • Maria Antonietta & Colombre a RTL 102.5: «Veniamo da una storia di musica indipendente, portare a Sanremo la nostra libertà è la vera vittoria»

    Maria Antonietta & Colombre a RTL 102.5: «Veniamo da una storia di musica indipendente, portare a Sanremo la nostra libertà è la vera vittoria»

  • Sanremo 2026: Elettra Lamborghini, in gara con il brano “Voilà”, racconta a RTL 102.5 la prima serata del Festival

    Sanremo 2026: Elettra Lamborghini, in gara con il brano “Voilà”, racconta a RTL 102.5 la prima serata del Festival

  • LDA & Aka 7even a Sanremo 2026 con “Poesie clandestine”: il testo e il significato del brano in gara al Festival

    LDA & Aka 7even a Sanremo 2026 con “Poesie clandestine”: il testo e il significato del brano in gara al Festival

  • Leo Gassmann a Sanremo 2026: testo e significato del brano "Naturale"

    Leo Gassmann a Sanremo 2026: testo e significato del brano "Naturale"

  • Tredici Pietro a Sanremo 2026 con "Uomo che cade": testo e significato del brano

    Tredici Pietro a Sanremo 2026 con "Uomo che cade": testo e significato del brano

La terapia per il fine vita del bimbo ricoverato al Monaldi Napoli. Le condizioni sono in rapido peggioramento

La terapia per il fine vita del bimbo ricoverato al Monaldi Napoli. Le condizioni sono in rapido peggioramento

Dopo il confronto tra medici e famiglia, sono stati stabiliti gli interventi per accompagnare Domenico al fine-vita. il bimbo resterà attaccato all'Ecmo, che gli consente la sopravvivenza, ma verranno interrotte le altre cure

Omicidio di Zoe Trinchero. Autopsia, la 17enne morta per un trauma di precipitazione

Omicidio di Zoe Trinchero. Autopsia, la 17enne morta per un trauma di precipitazione

La giovane, secondo le indagini, è stata percossa dal ventenne Alex Manna e, quando era probabilmente priva di sensi ma ancora in vita, è stata gettata in un canale

Speranze finite per il 25 enne italiano, disperso da giorni nelle montagne di Saint Moritz in Svizzera: è stato trovato morto

Speranze finite per il 25 enne italiano, disperso da giorni nelle montagne di Saint Moritz in Svizzera: è stato trovato morto

Luciano Capasso, originario di Qualiano in provincia di Napoli, lavorava in Svizzera, era uscito per un'escursione a quota 2700 metri, sarebbe stato sorpreso da una bufera di neve