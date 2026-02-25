Roma: uomo attende la nuora in strada e la colpisce con una mannaia, è in codice rosso

25 febbraio 2026, ore 14:00
Un carabiniere in borghese ha evitato il peggio, intervenendo e disarmando l'uomo, ora si indaga anche sul passato tra i due protagonisti
La donna ferita con una mannaia, questa mattina a Roma, aveva appena accompagnato i figli a scuola quando sulla via del ritorno si è trovata davanti il suocero, che l’aspettava,voleva tenderle un agguato. E' quanto ricostruito dai carabinieri della stazione di Bravetta e della compagnia di Trastevere che indagano sul tentato omicidio. Scavando anche nella storia pregressa tra i due. L'uomo, armato appunto di una mannaia, ha quindi colpito la nuora di 41 anni provocandole ferite lacero-contuse alla testa e alle mani.
Un carabiniere in borghese ha salvato la donna
A bloccare l'aggressione è stato un maresciallo dei Carabinieri che in quel momento si trovava sul posto libero dal servizio. Il militare è intervenuto energicamente , riuscendo a disarmare e immobilizzare l'anziano fino all'arrivo della pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Roma Bravetta. L'arma è stata sequestrata. Le indagini proseguono per chiarire le motivazioni alla base del gesto. La donna è stata trasportata dalpersonale del 118 all'ospedale San Camillo in codice rosso. Ma Nonostante la gravità delle ferite riportate, non è in pericolo di vita.
Argomenti
Gli ultimi articoli di Redazione Web
La terapia per il fine vita del bimbo ricoverato al Monaldi Napoli. Le condizioni sono in rapido peggioramento
Dopo il confronto tra medici e famiglia, sono stati stabiliti gli interventi per accompagnare Domenico al fine-vita. il bimbo resterà attaccato all'Ecmo, che gli consente la sopravvivenza, ma verranno interrotte le altre cure
Speranze finite per il 25 enne italiano, disperso da giorni nelle montagne di Saint Moritz in Svizzera: è stato trovato morto
Luciano Capasso, originario di Qualiano in provincia di Napoli, lavorava in Svizzera, era uscito per un'escursione a quota 2700 metri, sarebbe stato sorpreso da una bufera di neve